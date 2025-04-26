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أخبار مصر

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحري، معتدل ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

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الأرصاد الجوية تعلن حالة طقس الغد

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

 ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية، وحار على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل فى أول الليل، ومائلا للبرودة فى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى:  16

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 14

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:32

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 16

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:35

درجة الحرارة الصغرى:19.

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