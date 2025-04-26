أسامة نبيه يتحدث عن منتخبات كأس الأمم الأفريقية للشباب قبل مواجهة جنوب إفريقيا غدا

منتخب الشباب، أعرب الكابتن أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب تحت ٢٠ سنة لكرة القدم عن ثقته الكبيرة في اللاعبين وقدرتهم على تشريف الكرة المصرية فى لقاء الافتتاح أمام جنوب إفريقيا غدا، باستاد القاهرة فى الجولة الأولى للمجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية التى تقام فى مصر من ٢٧ أبريل الجاري إلى ١٨ مايو المقبل والمؤهلة لكأس العالم فى تشيلي.



وتضم المجموعة مع مصر كلا من: جنوب إفريقيا وسيراليون وزامبيا وتنزانيا.

وقال أسامة نبيه فى تصريحاته الرسمية قبل المباراة: لاعبونا فى حالة تركيز ورغبة حقيقية فى تحقيق نتيجة مشرفة فى بداية المنافسات، مشيدا بالروح العالية التى ظهرت فى تدريبات المنتخب.

وتابع أسامة نبيه قائلا: البطولة صعبة ولا يوجد فى كرة القدم الإفريقية منتخب كبير أو منتخب صغير وكل المستويات متقاربة خاصة وأن الكرة الإفريقية فى تطور كبير ولا تؤمن إلا بالعطاء والجهد.

وأكمل: لاعبونا يدركون ذلك جيدا وشاهدنا كل المنتخبات الموجودة فى مجموعتنا وكلهم يلعبون كرة حديثة ولديهم نفس الدوافع والطموحات المشروعة فى المنافسات لكننا واثقون من لاعبينا.

ومن جانبه أكد أحمد كاباكا كابتن منتخب الشباب أنه وكل زملاؤه يتطلعون للدفاع بقوة عن اسم الكرة المصرية، خاصة وأن البطولة على أرضنا ووسط جماهيرنا.

وتابع كاباكا: سنقاتل من أجل الفوز فى مواجهة جنوب إفريقيا لإسعاد الجمهور المصري وطالب كاباكا كل وسائل الإعلام بالوقوف خلف المنتخب ودعمه ومساندته فى مهمته الوطنية.

موعد مباراة منتخب مصر للشباب أمام جنوب إفريقيا

ويفتتح منتخب مصر للشباب مشواره في البطولة بمواجهة قوية أمام منتخب جنوب أفريقيا، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات، وذلك غدا الأحد الموافق 27 أبريل، في تمام الساعة التاسعة مساء على أرضية استاد القاهرة الدولي.

وتُذاع المباراة حصريًا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورت"، الناقل الرسمي للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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