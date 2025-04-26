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رياضة

حسام وإبراهيم حسن يدعمان محمد عبد المنعم بعد إصابته بالصليبي

محمد عبد المنعم مدافع
محمد عبد المنعم مدافع منتخب مصر، فيتو

محمد عبد المنعم، حرص حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم وشقيقه إبراهيم، على توجيه رسالة دعم ومساندة لمدافع المنتخب الوطني محمد عبد المنعم، المحترف في صفوف نيس الفرنسي، بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال مباراة فريقه أمس في الدوري الفرنسي.

رسالة حسام حسن إلى محمد عبد المنعم

ووجه حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني، رسالة دعم لمدافع الفراعنة عبر حسابه على منصة “إكس” قال فيها: “ألف مليون سلامة، وترجع أقوي بإذن الله الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الكابتن حسام حسن والكابتن إبراهيم حسن، يتمنون الشفاء العاجل للمدافع الدولي محمد عبد المنعم”.

رسالة التوأم لمحمد عبد المنعم، فيتو
رسالة التوأم لمحمد عبد المنعم، فيتو

أعلن نادي نيس الفرنسي رسميا عن تشخيص إصابة محمد عبد المنعم مدافع الفريق ومدافع منتخب مصر التي تعرض لها ضد باريس سان جيرمان بالأمس.

إصابة عبد المنعم بالرباط الصليبي 

وقال الموقع الرسمي لنادي نيس: إصابة محمد عبد المنعم كانت الشواغل الكبيرة بعد فوز نيس على باريس سان جيرمان 3-1. 

واضاف: في الدقيقة 63، سقط عبد المنعم في منطقة الجزاء، وأظهرت الفحوصات الطبية لاحقًا أنه يعاني من قطع في الرباط الصليبي. نيس يخصص الفوز له ويتعهد بدعمه خلال فترة التعافي.

وتعرض  الدولي المصري محمد عبد المنعم، لاعب نيس، لإصابة قوية أمام باريس سان جيرمان التي أقيمت على ملعب «بارك دي برانس»، في إطار الجولة 31 من بطولة الدوري الفرنسي.

وخرج  عبد المنعم من الملعب على “نقالة طبية” وسط بكاء شديد للاعب.

 

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محمد عبد المنعم حسام حسن منتخب مصر الأول لكرة القدم نيس الفرنسي الرباط الصليبي الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان

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