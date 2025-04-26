الأحد 27 أبريل 2025
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عقارات

الإسكان تعلن طرح شقق بالتقسيط حتى 15 سنة في حلوان

شقق الإسكان
شقق الإسكان

أعلن الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بحلوان التابع لوزارة الاسكان عن طرح شقق بمساحات من 68 – 94 مترا  مربعا وتيسيرات فى السداد تصل حتى 15 سنة.


وأشار إلى أن أنظمة السداد تقوم على سداد جدية حجز 10% تسدد عند التقديم، ودفعة تخصيص 15% خلال اسبوع من سداد جدية الحجز، ودفعة استلام 25% تسدد خلال شهرين من التخصيص، و50% المتبقية يمكن تقسيطها على أقساط شهرية من 5 – 10 – 15 سنة  بفائدة 7%.


وأكد وجود خصم على السداد الفوري بنسبة 3% من قيمة الشقة وسعر متر 7475 – 7549 جنيها.

مد فترة تلقى تظلمات المستبعدين من سكن لكل المصريين 5، أجرى صندوق الإسكان الإجتماعي والتمويل العقاري بوزارة الإسكان بعض التعديلات فيما يخص تظلمات المواطنين المرفوضين لحجز شقق سكن كل المصريين 5 بسبب امتلاك عداد الكهرباء.

وتم وضع الآليات والإجراءات الواجب اتخاذها من جانب المواطنين غير المنطبق عليهم الشروط بسبب امتلاك عداد كهرباء سواء لصاحب الطلب أو الزوج/ الزوجة، والتي تسهل وتيسر عليهم استيفاء الإفادات المطلوبة من جانب شركات الكهرباء  ومن ثم استكمال أوراقهم ورفعها على الموقع الإلكتروني لدراستها من جانب الصندوق واتخاذ الإجراء التصحيحي إن لزم الأمر.
 

مراجعة بيانات العملاء غير المنطبق عليهم شروط الإعلان

وسوف تقوم الشركة القابضة لكهرباء مصر - بالتنسيق مع شركات توزيع الكهرباء التسع - بمراجعة بيانات العملاء غير المنطبق عليهم شروط الإعلان، على أن يتم موافاة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ببيانات المشتركين الذين يمتلكون عداد كهرباء بالفعل، بحيث يتضمن البيان المرسل الرقم القومي للمواطن، موضحًا معه نوع النشاط واسم شركة التوزيع الواقع في نطاقها العداد.
مد فترة تلقى تظلمات المستبعدين من سكن لكل المصريين 5


كما أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري سوف يقوم بإرسال رسائل نصية SMS للعملاء غير المنطبق عليهم الشروط بسبب امتلاك عداد كهرباء متضمنة اسم شركة التوزيع الواقع في نطاقها العداد وتاريخ الفترة الإضافية المخصصة لهم لتقديم التظلمات، إضافة إلى رابط إلكتروني يتم الدخول عليه لمعرفة التفاصيل الواردة من الشركة القابضة لكهرباء مصر بحيث يسهل عليهم التوجه للشركة المسجلين بها لاستخراج الإفادة المطلوبة.

وقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن رفض المواطنين بسبب امتلاك عدادات مرافق يأتي متوافقًا مع الشروط والضوابط الخاصة ببرنامج الإسكان الاجتماعي، والتي تحظر امتلاك صاحب الطلب أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) لمسكن، لضمان شغل المستفيد للوحدة السكنية التي استفاد بها.

استيفاء المستندات والأوراق المطلوبة لتقديم التظلمات

وأكدت أن الصندوق مستمر في العمل والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بما يضمن قدرة المواطن على استيفاء المستندات والأوراق المطلوبة لتقديم التظلمات خلال الفترة المحددة لذلك.
وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق سوف يرسل رسائل نصية SMS للمواطنين المستهدفين ابتداءً من ٣٠ أبريل الجاري، ويمكن للمواطنين زيارة صفحتهم الخاصة على الموقع الإلكتروني للصندوق ابتداءً من ٤ مايو المقبل للتعرف على شركة توزيع الكهرباء التي يتوافر بها معلومات العداد الخاص بهم.

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