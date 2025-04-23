جهاز العاشر من رمضان: خطط متكاملة لتطوير المناطق الصناعية بالتنسيق مع شركات المرافق

عقد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية العاشر من رمضان، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا مع مسؤولي شركة غاز مصر، وشركة جاسكو، وشركة القناة لتوزيع الكهرباء، لمتابعة موقف تعارض المرافق القائمة مع شبكات المرافق والخطوط الجاري تنفيذها بالمنطقة الصناعية الثقيلة.

وأكد رئيس الجهاز خلال الاجتماع على أهمية التنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية لضمان تذليل أي عقبات قد تؤثر على سير العمل، وتحقيق التكامل بين أعمال البنية التحتية والمشروعات التنموية الجارية.

كما استعرض المهندس علاء عبد اللاه مصطفى مستجدات أعمال رفع الكفاءة بالمنطقة الصناعية الثقيلة، A`1 ,A1,A2,مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المقررة، ومراعاة أعلى معايير الجودة الفنية في التنفيذ، بما يسهم في دعم الصناعات الوطنية وتوفير بيئة إنتاجية متكاملة للمستثمرين.

وأشار إلى أن الجهاز يعمل بروح الفريق الواحد مع كافة الشركاء من أجل تطوير منظومة الخدمات والمرافق، بما يواكب خطط التنمية المستدامة، ويعزز من مكانة المدينة كوجهة صناعية واستثمارية رائدة على مستوى الجمهورية.

كما أجرى المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، جولة تفقدية موسعة لموقع توسعات محطة المعالجة الميكانيكية بالمدينة، والتي تشمل إضافة المرحلتين الثانية والثالثة من أعمال المعالجة، بما يسهم في رفع كفاءة المحطة وزيادة طاقتها التشغيلية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية وتعزيز الاستفادة من الموارد المائية،

كما شملت الجولة تفقد رافع المياه المعالجة ثلاثيًا، الذي يُعد أحد المكونات الرئيسية في منظومة إعادة استخدام المياه، وتبلغ طاقته الإجمالية 190 ألف م³/يوم، تم تنفيذ المرحلة الأولى منه بطاقة 90 ألف م³/يوم، بهدف تلبية احتياجات الري للمسطحات الخضراء والمناطق المفتوحة داخل المدينة.

ووجّه المهندس علاء عبد اللاه مصطفى خلال جولته ببدء أعمال التجارب التشغيلية لعدد (2) طلمبة تم فكهما وصيانتهما وإعادة تركيبهما من رافع آبار رقم 2، والتي ستُستخدم لري المسطحات الخضراء باستخدام المياه المعالجة الثلاثية، في إطار خطة المدينة لترشيد استهلاك المياه وتحقيق الاستدامة البيئية.

وأكد رئيس الجهاز أن هذه الجولة تأتي في ضوء توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بضرورة المتابعة الميدانية الدقيقة لكافة المشروعات الحيوية، خاصة تلك المرتبطة بالإدارة الذكية للمياه وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

والتقى المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السيد/ تشنغ شيويه شيوان، رئيس مجلس إدارة الشركة الصينية العامة للهندسة والمقاولات "CSCEC"، بمقر الشركة بالعاصمة الصينية بكين، لبحث موقف المشروعات المشتركة بين الجانبين، ومنها مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، وكذا الاطلاع على أحدث تجارب التشغيل والصيانة تمهيدا لتشغيل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في إطار العلاقات المتينة بين مصر والصين، وذلك بحضور السفير/ خالد نظمي، سفير مصر لدى جمهورية الصين الشعبية، وعدد من مسئولي وزارة الإسكان، والشركة الصينية.



وفي بداية اللقاء، رحب تشنغ شيوان، رئيس شركة CSCEC الصينية، بالمهندس شريف الشربينى، والوفد المرافق له، مؤكدًا أن مصر شريك مهم للشركة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي السنوات الأخيرة قطعنا شوطا كبيرا في مجالات التعاون مع مصر، بجانب التأكيد على التعاون المستمر مع مصر ومع وزارة الإسكان.

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