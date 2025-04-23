بيع وتخصيص عدد من المحال التجارية فى مزاد علني بالعاشر من رمضان

نظم جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان جلسة مزايدة علنية بمقر الجهاز، برئاسة المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس الجهاز، وبحضور ممثلين عن مجلس الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية، وأعضاء لجنة المزاد.



وقد تم خلال الجلسة طرح 11 محلًا تجاريًا وصيدلية واحدة بمساحات متنوعة تتراوح بين 15 و45 مترًا مربعًا، بالسوق التجاري الكائن بالقطعة

رقم 39 في حي الأندلس، بالإضافة إلى عدد (17) باكية بسوق الباكيات بمركز الحي الثاني.



وأسفرت الجلسة عن بيع كافة الوحدات المطروحة، بإجمالي قيمة بيعية بلغت نحو 67 مليون جنيه، مما يعكس الإقبال الكبير على الاستثمار التجاري في المدينة، ويؤكد على الجاذبية المتنامية للمناطق الخدمية بالحي.



وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن نتائج المزاد تأتي في إطار خطة الجهاز لتعزيز الأنشطة التجارية والخدمية، وتوفير خدمات متكاملة لسكان المدينة، بما يواكب النمو العمراني والتوسعات السكنية المتلاحقة.



التقى المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تشنج شيويه شيوان، رئيس مجلس إدارة الشركة الصينية العامة للهندسة والمقاولات "CSCEC"، بمقر الشركة بالعاصمة الصينية بكين، لبحث موقف المشروعات المشتركة بين الجانبين، ومنها مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، وكذا الاطلاع على أحدث تجارب التشغيل والصيانة تمهيدًا لتشغيل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في إطار العلاقات المتينة بين مصر والصين، وذلك بحضور السفير خالد نظمي، سفير مصر لدى جمهورية الصين الشعبية، وعدد من مسئولي وزارة الإسكان، والشركة الصينية.



وفي بداية اللقاء، رحب تشنغ شيوان، رئيس شركة CSCEC الصينية، بالمهندس شريف الشربينى، والوفد المرافق له، مؤكدًا أن مصر شريك مهم للشركة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي السنوات الأخيرة قطعنا شوطًا كبيرًا في مجالات التعاون مع مصر، بجانب التأكيد على التعاون المستمر مع مصر ومع وزارة الإسكان.



وقال تشنج شيوان: في العام الماضي تم مقابلة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وإبلاغه عن موقف منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة، وكذا موقف مشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، وأعطانا الرئيس "السيسي" توجيهات بشأن تنفيذ المشروعات ونعمل على تنفيذها خاصة الاهتمام بجودة التنفيذ، لافتا إلى أن مشروعات التعاون بيننا ستكون تحفة معمارية وتاريخية، ومشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية وأبراج الداون تاون بالعلمين الجديدة يمثلان أهمية كبيرة لمصر، ونحن نقدر ذلك ونعمل على تنفيذهما بأفضل صورة ونشعر بالمسؤولية الكبيرة لما يمثله هذان المشروعان من خطوة مهمة في تنمية مصر.

وأضاف السيد/تشنغ شيوان، أن التعاون بين طرفينا سيكون مثمرًا ومربحًا وسنستفيد من الخبرات المشتركة، مؤكدًا الرغبة في زيادة التعاون المشترك بما يسهم في أن تكون مشروعاتنا علامة متميزة للبلدين.



من جانبه تقدم المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان، بالشكر تشنغ شيوان، ومسئولي الشركة، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا تقدير الجهود المبذولة من الشركة للمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها في مصر قائلا" نعتبر شركة CSCEC الصينية شريك نجاح معنا، وفي إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نعمل على توطيد أطر التعاون بين مصر والصين، ونسعى كفريق عمل مشترك لدفع العمل في هذه المرحلة تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالانتهاء من تنفيذ منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية في توقيتاتها المحددة، وكذا منطقة أبراج الداون تاون في العلمين الجديدة".



واستعرض وزير الإسكان المواعيد التي تم التوافق عليها مع فريق عمل شركة CSCEC الصينية في مصر عن المشروعين، مشيرًا الى أن وزارة الإسكان توفر كل السبل الداعمة لنجاح جهود الشراكة في هذا المجال، ومعربا عن سعادته بزيارة عدد من المشروعات التابعة للشركة في شنغهاي او هانغتشو أو هنا في بكين، حيث يؤكد ذلك جدارة الشركة في مشروعات البناء، وكذا التشغيل والصيانة، حيث نهدف في هذه المرحلة للاستفادة من خبراتكم خاصة في مجال التشغيل والصيانة لمنطقة الأعمال المركزية، ونتطلع لزيادة استثماراتكم في عدد من المشروعات في مواقع مميزة داخل الدولة المصرية، خاصة في القطاع الصناعي بالمدن الجديدة، أو غيره من المشروعات.



وقال المهندس شريف الشربيني: نتطلع للدخول في شراكات وتحالفات مع أحد أذرعنا التنفيذية وهي شركة المقاولون العرب، حيث يمكن لشركة CSCEC الصينية والمقاولون العرب أن يشكلا معًا تحالفًا قويًّا يسهم في تنفيذ العديد من المشروعات خاصة في القارة الإفريقية.

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