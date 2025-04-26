وزير الإسكان يتفقد مشروعات مارينا العلمين السياحي

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في مستهل جولة اليوم، أعمال رفع كفاءة طريق الازدواج "الخدمة" من مارينا 1: مارينا 3، وإنشاء سور منطقة الشانزلزيه وتطوير البوابات والمداخل، بمركز مارينا العلمين السياحي، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز القرى السياحية.

وفي جولته، تابع المهندس شريف الشربيني، الأعمال الجاري تنفيذها، واستمع إلى شرح تفصيلي عن أعمال رفع كفاءة طريق الازدواج "الخدمة" حيث أكد الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز القرى السياحية، أن أعمال توسعات طريق الخدمة وازدواج الطريق من مارينا1 حتي مارينا (3) تمثل نقطة تحول في حجم وحركة التنقل لحارة الخدمة لمارينا، وإحياء خدمات منطقة الشانزلزيه حيث يجري إقامة سور فاصل وتحويلها لمنطقة تجارية وخدمية لخدمة الملاك ورواد المنطقة الساحلية.

وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بأعمال استكمال تطوير المداخل والبوابات (1،4،5) بعد الانتهاء فعليا من تطوير مدخل رقم (2) لمركز مارينا العلمين الذي يعد المرحلة الأولى لاستكمال خطة تطوير مداخل وبوابات مركز مارينا العلمين السياحي.

وتجول وزير الإسكان بالركاب في كافة مكونات قرى مارينا، موجهًا بصيانة كافة أعمال المسطحات الخضراء ورفع الكفاءة وزيادة أماكن انتظار السيارات.

ووجه المهندس شريف الشربيني بإقامة مسطحات خضراء في محيط كل بوابة، وتغطية طريق الازدواج باللوحات الإرشادية وصيانة أعمدة الإنارة وزيادتها في حالة الاحتياج.

في سياق آخر، شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في فعاليات مؤتمر "الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي"، وذلك بدعوة كريمة من آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بالبحرين، وعقد المؤتمر بمملكة البحرين خلال الفترة من 23 إلى 25 أبريل 2025، تحت شعار "الاحتياجات المجتمعية كمحرك لتطوير السكن الاجتماعي"، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس الوزراء.

وخلال مشاركتها بفعاليات المؤتمر، قدمت مي عبد الحميد عرضا منفردا للتجربة المصرية، أبرز التجربة المصرية في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، ثم شاركت في جلسة حوارية حول العرض للرد على أبرز استفسارات الحضور.



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