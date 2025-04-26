الأحد 27 أبريل 2025
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الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من الشبورة الكثيفة والرياح على هذه المناطق

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ويكون هناك نشاط للرياح على  وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

 

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا

حالة الطقس غدا، تحذير من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد، حيث يسود طقس مائل للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية  حار على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل  فى اول الليل، مائل للبرودة وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى:  17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:32

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى: 16

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:35

درجة الحرارة الصغرى:20
 

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