حالة الطقس غدا، تحذير من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى ومدن القناة.

ويكون هناك نشاط للرياح على جنوب البلاد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس، غدا السبت، ويسود طقس مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، معتدلا ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ومعتدلا عى السواحل الشمالية الغربية وحار على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء



كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس معتدلا فى اول الليل، ومائلا للبرودة وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى: 16

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:32

درجة الحرارة الصغرى: 20



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 16

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:35

درجة الحرارة الصغرى:19



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