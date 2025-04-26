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رياضة

سلتيك يتوج بلقب الدوري الأسكتلندي للمرة 55 في تاريخه ويعادل إنجاز رينجرز

سلتيك يتوج بلقب الدوري
سلتيك يتوج بلقب الدوري الاسكتلندي للمرة 55 في تاريخه

توج نادي سلتيك بلقب الدوري الاسكتلندي، للمرة الرابعة على التوالي والـ55 في تاريخه، بعدما اكتسح نظيره داندي يونايتد بخماسية نظيفة. 

أحرز خماسية سلتيك كلا من ريان ستراين هدف ذاتي بالدقيقة 30، ثم سجل نيكولاس كون ثنائية في الدقائق 38 و45+3، فيما سجل أدم إداه بتسجيل الهدفين الرابع والخامس بالدقائق 47 و58.

وحسمت سلتيك لقب الدوري الاسكتلندي، بعدما رفع رصيده إلى 84 نقطة، موسعًا الفارق مع الوصيف رينجرز، إلى 18 نقطة، ليحسم لقب البطولة رسميا.

 

سلتيك يعادل الرقم القياسي السجل بإسم غريمه التقليدي

ونجح سلتيك في معادلة الرقم القياسي المسجل بإسم غريمه جلاسكو رينجرز بالتتويج بلقب الدوري الاسكتلندي 55 مرة.

ورغم الفارق الكبير بين الفريقين في عدد مرات التتويج مع بداية الألفية الحالية، إلا أن سلتيك نجح في معادلة رقم غريمه جلاسكو رينجرز بعدما توج بلقب الدوري الاسكتلندي 11 مررة خلال السنوات الـ12 الأخيرة، منذ موسم 2013-14 حتى الموسم الحالي، فيما فاز رينجرز بالمسابقة مرة واحدة عام 2021.

 

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