أتليتك بيلباو يفوز على رينجرز بثنائية ويتأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبي

الدوري الأوروبي، فاز أتليتيك بيلباو الإسباني على نظيره رينجرز الإسكتلندي بنتيجة 2-0، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

بهذه النتيجة يتأهل فريق أتليتك بيلباو لنصف النهائي بمجموع اللقاءين 2-0، بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.

سجل أويهان سانست هدف بيلباو في مرمى رينجرز في الدقيقة 45+4 من ضربة جزاء، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق نيكولاس ويليامز في الدقيقة 80.

تشكيل رينجرز الإسكتلندي ضد أتليتيك بيلباو

تشكيل أتليتك بيلباو ضد رينجرز

التعادل السلبي يحكم مباراة رينجرز وأتليتيك بيلباو بذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي

فيما سيطر التعادل السلبي على مواجهة رينجرز الإسكتلندي وضيفه أتليتيك بيلباو الإسباني الخميس الماضي في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

وأهدر أليكس بيرينجير ركلة جزاء لمصلحة أتليتيك بيلباو في الدقيقة (82)، وشهدت المباراة طرد روبن بروبير لاعب جلاسكو رينجرز في الدقيقة (13).

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