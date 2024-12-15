الأحد 15 ديسمبر 2024
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رياضة

شاهد ملخص وأهداف مباراة سلتيك ورينجرز بنهائي كأس الدوري الإسكتلندي

سلتيك الاسكتلندي،
سلتيك الاسكتلندي، فيتو

فاز فريق سلتك الأسكتلندي على غريمه التقليدي جلاسكو رينجرز 5/4 بركلات الجزاء من نقطة الترجيح، عقب إنتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما 

وبهذا الفوز توج فريق سلتك بكأس الدوري الأسكتلندي لكرة القدم للمرة ال22 في تاريخه 

أهداف مباراة سلتيك أمام جلاسجو رينجرز

تقدم نديم بايرامي بالهدف الأول لمصلحة رينجرز، في الدقيقة 41، ثم أدرك تايلور التعادل لسيلتك، في الدقيقة 56، ثم أضاف زميله دايزن مايدا الهدف الثاني، في الدقيقة 60.

وتواصلت الإثارة في المباراة، حيث أحرز محمد ديوماندي هدف التعادل لرينجرز، في الدقيقة 75، غير أن نيكولاس كون منح التقدم لسيلتيك مجددا، بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 87.

جلاسكو رينجرز، فيتو
جلاسكو رينجرز، فيتو

ولم يهنأ سيلتك بتقدمه سوى لدقيقة واحدة، إذ سجل دانييلو بيريرا دا سيلفا هدف التعادل لرينجرز، في الدقيقة 88، ليلجأ الناديان للوقت الإضافي، قبل الاحتكام إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية لسيلتك.

وعزز سيلتك مكانته، في المركز الثاني بقائمة أكثر الأندية تتويجا باللقب، بفارق 6 ألقاب خلف رينجرز (المتصدر).

أحداث عنف قبل مباراة سلتيك ورنجرز

وسبقت مباراة الديربي الكلاسيكية، في جلاسكو، بعض أحداث العنف، حيث أشعل مشجعو الفريقين الألعاب النارية، التي غطت الملعب بالدخان.

وهذا رغم أن كلا الناديين لا يزال يخضع للتحقيق، بسبب ارتكاب جماهيرهما نفس السلوك، في الدور قبل النهائي للبطولة.

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