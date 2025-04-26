حاويات السبب، ارتفاع مصابي انفجار ميناء إيران لـ 400 شخص

ارتفع عدد مصابي انفجار ميناء الشهيد رجائي بمدينة بندر عباس جنوب إيران اليوم، لنحو 400 شخص وفقًا لتقديرات أولية.

وقالت الشركة الوطنية لتكرير وتوزيع المشتقات النفطية الإيرانية، إن الانفجار في بندر عباس لم يؤثر على منشآت الطاقة.

المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة

ووقع الانفجار بالتزامن مع انطلاق جولة ثالثة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عُمان.

وقال مسؤول محلي معني بإدارة الأزمات للتلفزيون الرسمي: "سبب الواقعة هو انفجار عدة حاويات مخزنة في منطقة رصيف ميناء الشهيد رجائي. نجلي حاليًا المصابين وننقلهم إلى المراكز الطبية".

وأوضحت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء السبت، أنه جرى تعليق أنشطة الميناء من أجل إخماد الحريق و"يُحتمل أن يكون العديد من الأشخاص أصيبوا أو حتى لقوا حتفهم" وذلك بالنظر إلى أن عدد موظفي الميناء كبير.

وتعرضت أجهزة الكمبيوتر في الميناء نفسه لهجوم إلكتروني عام 2020، تسبب في اضطرابات كبيرة في المسارات المائية والطرق المؤدية إلى المنشأة. وكانت صحيفة واشنطن بوست قد ذكرت أن إسرائيل، العدو الإقليمي للجمهورية الإسلامية، تقف على ما يبدو وراء ذلك ردا على هجوم إلكتروني إيراني سابق.

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