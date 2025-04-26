السبت 26 أبريل 2025
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لحظة وقوع انفجار ضخم في إيران، وظهور الدخان الأحمر ينبئ بكارثة (فيديو)

إنفجار كبير يهز إيران،
إنفجار كبير يهز إيران، فيتو

 تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي اللقطات الأولى لـ انفجار إيران الضخم، الذي هز ميناء الشهيد رجائي في بندر عباس، ووقع داخل قاعة التشريفات الجمركية وأدى إلى أضرار واسعة.

 

انفجار ضخم يهز إيران

 ويظهر الفيديو قوة الانفجار الذي وقع في إيران، الذي هز ميناء الشهيد رجائي، حيث خلف الانفجار حريق هائل وتصاعد أدخنة كثيفة حمراء اللون، وأصيب الأهالي وسكان المنطقة بالذعر الشديد، الذي بدا واضحًا في مقطع الفيديو.

 كما أظهر الفيديو العديد من المصابين جراء الانفجار الضخم، كما غطى الدخان على الرؤية في منطقة الميناء، وهروع العديد من الإيرانيين لإنقاذ المصابين، بينما تصاعدت أصوات الاستغاثات من المصابين والأهالي لإنقاذهم.

وكشفت التقارير الأولية أن الانفجار خلف عشرات المصابين جراء الانفجار الضخم، الذي أسفر عن 195 شخصا مابين قتيل وجريح، والسلطات الإيرانية تقوم بإجلاء المصابين.

 

ظهور الدخان الأحمر وحدوث كارثة بإيران

 وتشير التقارير الأولية أن الانفجار  وقع في عدة حاويات مخزنة، خزان وقود، في حين رجح البعض أن لون الدخان الأحمر يثير الشبهات حول انفجار نترات أمونيوم كما حدث في انفجار مرفأ بيروت 2020، ولا تزال النيران مشتعلة وهناك مخاوف من تصاعد الكارثة.

وذكر مدير عام إدارة الأزمات في محافظة هرمزجان، التي تنتمي لها مدينة بندر عباس، أن سبب الحادث لا يزال مجهولا.

وكان انفجار ضخم قد وقع في ميناء الشهيد رجائي في مدينة بندر عباس جنوبي إيران، اليوم السبت، حسبما أفادت وكالة أنباء "تسنيم". وقالت الوكالة الإيرانية إن الانفجار وقع في خزان وقود.

وأكدت "تسنيم" إيقاف جميع الأنشطة في الميناء حاليًا، حتى تتمكن قوات الأمن والإغاثة من السيطرة على الوضع بسرعة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن شدة الانفجار كانت قوية لدرجة أنها هزت الأرض وسمع صوتها في المدن القريبة، كما أدى الانفجار إلى تحطم زجاج مباني بعيدة عن الميناء بعدة كيلو مترات.

وقالت وكالات الأنباء الإيرانية إنه لا توجد حتى الآن معلومات دقيقة عن عدد الضحايا في هذا الانفجار، لكن "شدة الانفجار كانت عالية جدا وخلفت أضرارا كبيرة".

ارتفاع عدد المصابين نتيجة انفجار ميناء بندر عباس في إيران إلى 195 شخصا

انفجار قوي في أحد موانئ بندر عباس جنوبي إيران

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ارتفاع عدد المصابين نتيجة انفجار ميناء بندر عباس في إيران إلى 195 شخصا

انفجار قوي في أحد موانئ بندر عباس جنوبي إيران

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