انفجار قوي في أحد موانئ بندر عباس جنوبي إيران

وقع انفجار كبير بميناء الشهيد رجائي في مدينة بندر عباس جنوبي إيران، اليوم السبت، حسبما أفادت وكالة أنباء "تسنيم".

وقالت الوكالة الإيرانية إن الانفجار وقع في خزان وقود.

وأكدت "تسنيم" إيقاف جميع الأنشطة في الميناء حاليا حتى تمكنت قوات الأمن والإغاثة من السيطرة على الوضع بسرعة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن شدة الانفجار كانت قوية لدرجة أنها هزت الأرض وسمع صوتها في المدن القريبة، كما أدى الانفجار إلى تحطم زجاج مباني بعيدة عن الميناء بعدة كيلو مترات.

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وذكر مدير عام إدارة الأزمات في محافظة هرمزغان التي تنتمي لها مدينة بندر عباس، أن سبب الحادث لا يزال مجهولا.

وأوضحت "تسنيم" أنه لا توجد حتى الآن معلومات دقيقة عن عدد الضحايا في هذا الانفجار، لكن "شدة الانفجار كانت عالية جدا وخلفت أضرارا كبيرة".

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