يقع قرب مقر الحرس الثوري، هل انفجار ميناء إيران مقصود؟

تسبب الانفجار الذي وقع في جمارك ميناء الشهيد رجائي، وهو أحد الجزأين في ميناء بندر عباس في محافظة هرمزكان الجنوبية بإيران، بهزة أرضية أدت الى دمار كبير في المباني المجاورة.

ويقع الميناء في الشواطئ الشمالية لمضيق هرمز جنوبي إيران، في حين يقع ميناء الشهيد رجائي على بعد حوالي 14.5 كيلومترًا (تسعة أميال بحرية) من الغرب إلى الجنوب الغربي من ميناء بندر عباس.

وتبلغ مساحة ميناء شهيد رجائي حوالي 2400 هكتار. يتمتع الميناء بطاقة استيعابية تصل إلى 70 مليون طن من البضائع سنويًا، وهو رقم يتضمن ثلاثة ملايين حاوية مكافئة.

يتألف ميناء الشهيد رجائي من 23 رصيفًا بعمق 15 مترًا. يغطي المستودع المسقوف الإجمالي مساحة تزيد عن 19 هكتارًا من المستودعات المسقوفة. يتميز الميناء بطول 23.5 كيلومترًا من خطوط السكك الحديدية المحلية.

يمكن للمسافرين البحريين الذين يدخلون إيران عبر ميناء شهيد رجائي الحصول على تأشيرة عند الوصول. ميناء الشهيد رجائي منطقة اقتصادية خاصة.

ويقع مقر الحرس الثوري الايراني بالقرب من ميناء رجائي الامر الذي يرجح أن يكون العمل مقصودا.

ارتفاع مصابي انفجار ميناء إيران لـ400 شخصا

ارتفع عدد مصابي انفجار ميناء الشهيد رجائي بمدينة بندر عباس جنوب إيران اليوم، لنحو 400 شخص وفقًا لتقديرات أولية.

وقالت الشركة الوطنية لتكرير وتوزيع المشتقات النفطية الإيرانية، إن الانفجار في بندر عباس لم يؤثر على منشآت الطاقة.

المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة

ووقع الانفجار بالتزامن مع انطلاق جولة ثالثة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عُمان.

وقال مسؤول محلي معني بإدارة الأزمات للتلفزيون الرسمي: "سبب الواقعة هو انفجار عدة حاويات مخزنة في منطقة رصيف ميناء الشهيد رجائي. نجلي حاليًا المصابين وننقلهم إلى المراكز الطبية".

وأوضحت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء السبت، أنه جرى تعليق أنشطة الميناء من أجل إخماد الحريق و"يُحتمل أن يكون العديد من الأشخاص أصيبوا أو حتى لقوا حتفهم" وذلك بالنظر إلى أن عدد موظفي الميناء كبير.

وتعرضت أجهزة الكمبيوتر في الميناء نفسه لهجوم إلكتروني عام 2020 تسبب في اضطرابات كبيرة في المسارات المائية والطرق المؤدية إلى المنشأة. وكانت صحيفة واشنطن بوست قد ذكرت أن إسرائيل، العدو الإقليمي للجمهورية الإسلامية، تقف على ما يبدو وراء ذلك ردا على هجوم إلكتروني إيراني سابق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.