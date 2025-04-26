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حالة الطقس اليوم السبت، تحذير من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري ومدن القناة.

 

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ويكون هناك نشاط للرياح على جنوب البلاد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت، وتوقعت أن يسود طقس مائل للحرارة  نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارًا

كما توقعت أن  يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية وحار على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء.


وتوقعت هيئة الارصاد الجوية أيضا أن يسود طقس معتدل في أول الليل، ومائلا للبرودة وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى:  16

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:32

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 16

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:35

درجة الحرارة الصغرى:19

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