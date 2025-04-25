الأرصاد الجوية تعلن حالة طقس الغد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيانها الصادر اليوم الجمعة، توقعات حالة الطقس ليوم غد السبت الموافق 26 أبريل 2025، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وشمال الصعيد، بينما يكون معتدلًا خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أغلب أنحاء الجمهورية.



وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون مائلًا للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية الغربية، بينما تشتد درجات الحرارة جنوب الصعيد وجنوب سيناء، لتسود أجواء شديدة الحرارة في تلك المناطق.

أما خلال فترات الليل، فتوقعت الهيئة طقسًا معتدلًا في أول الليل، يميل إلى البرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، خاصة على شمال البلاد، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، ووسط سيناء.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا في عدد من مناطق الجمهورية:

القاهرة الكبرى:

العظمى: 28

الصغرى: 17

السواحل الشمالية الغربية:

العظمى: 23

الصغرى: 14

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر:

العظمى: 32

الصغرى: 20

شمال الصعيد:

العظمى: 29

الصغرى: 17

جنوب الصعيد:

العظمى: 38

الصغرى: 22

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