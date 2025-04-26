مستوطنون يقتحمون بلدة سنجل شمال رام الله وسط الضفة الغربية

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم السبت، منطقة التل في بلدة سنجل شمال رام الله وسط الضفة الغربية.

قوانين فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة

وأفادت صحيفة هآرتس العبرية، في تقرير الأحد الماضي، بأن نوابا بالكنيست من الائتلاف الحاكم قدموا مشاريع قوانين لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.

وكانت السلطات الإسرائيلية منعت، يوم السبت الماضي، رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى من زيارة عدد من البلدات والقرى في محافظتي رام الله ونابلس بالضفة الغربية.

قوات الاحتلال تهدم منازل بالضفة الغربية

وفي السياق، أعلنت اللجنة الإعلامية في طولكرم، في بيان صادر عنها الأحد، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت 396 منزلا بشكل كامل و2573 آخر بشكل جزئي في مخيمي طولكرم ونور شمس بالضفة الغربية.

قوات الاحتلال تقتحم بلدة كفردان شمال غرب جنين

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 952 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف آخرين، واعتقال 16 ألفا و400 مواطن وفق معطيات فلسطينية.

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