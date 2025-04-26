السبت 26 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مستوطنون يقتحمون بلدة سنجل شمال رام الله وسط الضفة الغربية

الضفة الغربية، فيتو
الضفة الغربية، فيتو

 اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم السبت، منطقة التل في بلدة سنجل شمال رام الله وسط الضفة الغربية.

قوانين فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة

 وأفادت صحيفة هآرتس العبرية، في تقرير الأحد الماضي، بأن نوابا بالكنيست من الائتلاف الحاكم قدموا مشاريع قوانين لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.

وكانت السلطات الإسرائيلية منعت، يوم السبت الماضي، رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى من زيارة عدد من البلدات والقرى في محافظتي رام الله ونابلس بالضفة الغربية.

 

قوات الاحتلال تهدم منازل بالضفة الغربية

 وفي السياق، أعلنت اللجنة الإعلامية في طولكرم، في بيان صادر عنها الأحد، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت 396 منزلا بشكل كامل و2573 آخر بشكل جزئي في مخيمي طولكرم ونور شمس بالضفة الغربية.

 

قوات الاحتلال تقتحم بلدة كفردان شمال غرب جنين 

 وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في غزة، صعّد جيش الاحتلال  الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 952 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف آخرين، واعتقال 16 ألفا و400 مواطن وفق معطيات فلسطينية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الضفة الغربية بلدة سنجل المستوطنين الكنيسة جيش الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

قوات الاحتلال تقتحم مخيمي العروب وبلاطة في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تقتحم مدينة بيت جالا جنوب الضفة الغربية

الاحتلال يمنع وزير شؤون القدس أشرف الأعور من دخول الضفة لمدة 6 أشهر

قوات الاحتلال تقتحم بلدة الخضر في بيت لحم جنوبي الضفة الغربية
ads

الأكثر قراءة

صدمة قوية، رسميا نيس الفرنسي يعلن إصابة محمد عبد المنعم

تداعيات الخروج الأفريقي، الخطيب يلغي مران الأهلي اليوم

لحظة وقوع انفجار ضخم في إيران، وظهور الدخان الأحمر ينبئ بكارثة (فيديو)

مصدر بالأهلي: كولر في حالة نفسية سيئة بسبب الهجوم الجماهيري

تعدى على زميلته بالضرب، فيديو متداول يقود الشرطة لضبط عامل بمطعم بمدينة نصر

الكاف يستعد لتوقيع عقوبات على الأهلي بسبب أحداث مباراة صن داونز

بعد موته بشكل مفاجئ، جمال شعبان يكشف سر وفاة شريف نصار ضحية التنمر الإلكتروني

حكم قضائي ضد إعلامي شهير بتهمة سب ياسمين عز

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه اليوم السبت

37 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

35 جنيها سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم السبت

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 26- 04- 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، برشلونة مع إنتر ميلان.. الأهلي وبتروجت.. الزمالك ضد المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الصحراء في المنام وعلاقته بالفرح والسعادة

سر حداد الزوجة على زوجها أربعة أشهر وعشرة وعلى غيره 3 أيام

“ونغرس فيأكل من بعدنا”، الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة القادمة

المزيد
الجريدة الرسمية