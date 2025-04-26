انتقاما من والدها، ربة منزل تقتل ابنتها صاحبة الثلاثة أعوام بالبحيرة

تجردت ربة منزل من مشاعر الأمومة بمركز وادي النطرون، اليوم السبت، بمحافظة البحيرة بعد أن قتلت نجلتها الطفلة ذات ٣ أعوام انتقاما من والدها بعد أن طلقها وتزوج عليها، وذلك بخنقها بإيشارب في منزلها.

جريمة قتل مؤسفة بوادي النطرون

شهدت قرية الصديق التابعة لمركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، جريمة قتل مؤسفة، بعد قيام ربة منزل بخنق نجلتها الصغيرة حتى فارقت الحياه، عقب تلقي الأجهزة الأمنية البلاغ انتقلت لموقع الجريمة والمعاينة، تبين العثور على جثة الطفلة، ثلاث سنوات وتدعى "فاطمة محمد جابر ابو زيد" مقيمه بقرية الصديق يوسف بوادي النطرون، علي يد والدتها "سماح م. ا" 24 عاما، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، حيث استغلت قدوم طفلتها الي منزلها لرؤيتها بعد انفصالها عن زوجها "والد الطفلة" وقامت بخنقها باستخدام "إيشارب"، انتقاما من طليقها لعلمها أنه تزوج عليها.

تحرير محضر بالواقعة وتحفظ على جثة الطفلة

أودع جثمان الطفلة بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بوادي النطرون تحت تصرف النيابة العامة، وتم التحفظ عليها وضبط المتهمة، كما تم تحرير المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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