الثلاثاء 15 أبريل 2025
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محافظات

فعاليات متنوعة ضمن حملة "اقرأ.. فكر لمستقبل أفضل" بمدرسة المستقبل بكفر الدوار

فعاليات مكتبة دمنهور
فعاليات مكتبة دمنهور

انطلقت مكتبة مصر العامة المتنقلة بدمنهور، بالتعاون والتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وقامت بعمل عدة ورش متنوعة والتى تأتى ضمن حملة "إقرأ..فكر لمستقبل أفضل" وذلك بمدرسة المستقبل بنين بمركز كفرالدوار، تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، وفى إطار الجهود المتواصلة لنشر ثقافة القراءة وتعزيز الوعي المعرفي لدى النشء والشباب، ومدى الحرص على بناء جيل واعٍ ومثقف يمتلك أدوات المعرفة، ويشارك بفعالية في تنمية مجتمعه.

حفل إستقبال لفريق العمل

و تضمنت تلك الفعاليات والورش  بمكتبة المتنقلة بدمنهور(ورش تلوين متنوعه – ورشة تعليم رسم – ورش تأليف قصة – ورش تلوين على أشكال الجبس المختلفة – ورش تنمية مهارات – ورش حكي– ألعاب تفاعلية ومسابقات – ورشة تعليم رسم )، كما تم عمل حفل إستقبال لفريق العمل.

تنمية القدرات الفكرية والإبداعية

وأكدت محافظ البحيرة، على ضرورة إستمرار تلك الفعاليات والورش الثقافية، لما لها من دور كبير في تنمية القدرات الفكرية والإبداعية لدى الأطفال والشباب، مشيرة إلى أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات المختلفة لدعم هذه الأنشطة، وتوفير بيئة محفزة تساهم في إكتشاف المواهب ورعايتها.

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اقرا بدمنهور مكتبة مصر العامة مصر التربية والتعليم كفرالدوار
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