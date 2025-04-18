محافظة البحيرة تحتفل بيوم اليتيم بحضور 150 طفلا في نادي دمنهور (صور)

شهد نادي ألعاب دمنهور بمحافظة البحيرة، احتفالات باليوم اليتيم وذلك بحمام السباحة بنادي دمنهور، بحضور القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء نواب البرلمان وممثلي الأزهر والكنيسة، وذلك بحضور المؤسسات المجتمعية بالمحافظة.

أهمية الاحتفال بيوم اليتيم

حيث بدأت الاحتفالية، تقديم كلمات تحفيزية على منصة من الضيوف عن أهمية الاحتفال بيوم اليتيم الذي من المقرر الاحتفال به محافظة البحيرة، أول يوم جمعة بشهر أبريل.

حضور ١٥٠ طفلا يتيم بمشاركة ١٠ جمعيات خيرية

كما تضمنت الاحتفالية تقديم فقرة فنية استعراضية بحضور ١٥٠ طفلا يتيم بمشاركة ١٠ جمعيات خيرية بمحافظة البحيرة، مع تواجد وسطهم العرائس لإدخال عليهم الفرحة والسرور كما توزيع عليهم الهدايا.

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