السبت 26 أبريل 2025
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خارج الحدود

حمل نعش البابا فرنسيس لإتمام مراسم الدفن في بازيليك سانتا ماريا ماجوري

نعش البابا فرنسيس
نعش البابا فرنسيس

 بدأت حاليًا مراسم حمل نعش البابا فرنسيس مرة أخرى إلى داخل كاتدرائية القديس بطرس، استعدادا لنقله في موكب لإتمام مراسم الدفن في بازيليك سانتا ماريا ماجوري.

 

وكان الكاردينال جيوفاني باتيستا قد أدى منذ قليل طقس مباركة نعش البابا بالماء المقدس، أعقبه تبخير النعش باستخدام المبخرة، في إشارة رمزية إلى التطهير.

 

كما قُرعت الأجراس ثلاث مرات في تمام منتصف النهار بالتوقيت المحلي، وذلك عقب إتمام مراسم مباركة النعش.

 

مراسم جنازة البابا فرنسيس

 بدأت مراسم جنازة البابا فرنسيس بساحة القديس بطرس في روما وسط حضور أبرز قادة العالم.

ونُقل نعش البابا فرنسيس من كاتدرائية القديس بطرس إلى الساحة الخارجية لبدء مراسم الجنازة.

 

مراسم جنازة البابا فرنسيس

 وكانت ساحة القديس بطرس قد تهيأت لاستقبال عشرات من زعماء العالم وأفراد العائلات الملكية، للمشاركة في مراسم جنازة البابا فرنسيس.

تُجرى مراسم جنازة البابا فرنسيس بواسطة عميد مجمع الكرادلة، جيوفاني باتيستا ري.

 

وبدأت حاليًا المراسم بمجموعة من التراتيل الدينية والمزامير بحسب التقاليد.

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