مصرع عامل إثر سقوطه من الطابق الأول أثناء عمله بالدقهلية

لقى عامل في العقد الثالث من عمره مصرعه، اليوم، إثر سقوطه من الطابق الأول أثناء أداء عمله داخل منزل أحد الأطباء بمدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية.

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر بورود إشارة من مستشفى منية النصر المركزي، بوصول محمد طه محمود محمد الوصيف، 32 عامًا، عامل، مقيم بقرية الدراكسة التابعة لدائرة المركز، جثة هامدة، مصابًا بنزيف من الأنف والفم والأذن، إضافة إلى نزيف من مجرى البول.

وتبين أن الوفاة نتيجة سقوطه أثناء العمل داخل منزل طبيب كائن بشارع المستشفى بمنية النصر. وتم إيداع الجثمان بثلاجة حفظ الموتى وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

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