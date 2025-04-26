أعراض الناسور الشرجي وطرق تخفيفها بالمنزل

يعد الناسور الشرجي حالة طبية مؤلمة ومزعجة تصيب منطقة الشرج. ويتكون الناسور من قناة غير طبيعية تربط بين القناة الشرجية أو المستقيم والجلد المحيط بفتحة الشرج. ويمكن أن يسبب هذا الاتصال غير الطبيعي مجموعة متنوعة من الأعراض وقد يتطلب في بعض الأحيان تدخلًا طبيًا.

أسباب الإصابة بالناسور الشرجي

تتعدد الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى تكون الناسور الشرجي، ولكن السبب الأكثر شيوعًا هو خراج الشرج. يحدث الخراج نتيجة انسداد الغدد الصغيرة الموجودة داخل الشرج، مما يؤدي إلى التهاب وتكون تجمع من الصديد. وعندما ينفجر هذا الخراج، يمكن أن تتكون قناة الناسور، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

تشمل الأسباب الأخرى الأقل شيوعًا ما يلي:

مرض كرون: وهو مرض التهابي مزمن في الأمعاء يمكن أن يؤثر على أي جزء من الجهاز الهضمي، بما في ذلك منطقة الشرج.

التهاب الرتج: وهو التهاب يصيب الجيوب الصغيرة التي تتكون في جدار القولون.

الإصابات: يمكن أن تؤدي بعض الإصابات في منطقة الشرج إلى تكون الناسور.

السل: على الرغم من ندرته، إلا أن السل يمكن أن يؤثر على منطقة الشرج ويسبب الناسور.

مضاعفات جراحة الشرج: في حالات نادرة، يمكن أن يتكون الناسور كمضاعفة لجراحة سابقة في منطقة الشرج.

الأعراض الشائعة للناسور الشرجي

تختلف الأعراض من شخص لآخر، ولكن الأعراض الأكثر شيوعًا تشمل:

ألم مستمر: غالبًا ما يكون الألم نابضًا وحادًا ويزداد سوءًا عند الجلوس أو التبرز أو السعال.

تورم واحمرار حول فتحة الشرج: قد يصاحب ذلك شعور بالدفء في المنطقة المصابة.

إفرازات: قد تخرج إفرازات قيحية أو دموية من فتحة بالقرب من الشرج.

حكة وتهيج في منطقة الشرج: يمكن أن يكون ذلك ناتجًا عن الإفرازات المستمرة.

ألم أثناء التبرز: قد يشعر المريض بألم حاد أثناء حركة الأمعاء.

تكون خراج متكرر: في بعض الحالات، قد يتكون خراج جديد بالقرب من الناسور بشكل متكرر.

طرق تخفيف أعراض الناسور الشرجي بالمنزل

من المهم التأكيد على أن العلاج المنزلي لا يمكن أن يشفي الناسور الشرجي بشكل كامل. ومع ذلك، يمكن لبعض التدابير أن تساعد في تخفيف الأعراض مؤقتًا وتوفير بعض الراحة قبل استشارة الطبيب:

حمامات المقعدة الدافئة: الجلوس في حوض مملوء بالماء الدافئ لمدة 15-20 دقيقة عدة مرات في اليوم، خاصة بعد التبرز، يمكن أن يساعد في تهدئة المنطقة وتقليل الالتهاب وتخفيف الألم.

كمادات دافئة: وضع كمادات دافئة على المنطقة المصابة يمكن أن يساعد في تخفيف الألم والتورم.

الحفاظ على نظافة المنطقة: تنظيف منطقة الشرج بلطف بالماء والصابون الخفيف بعد كل حركة أمعاء وتجفيفها جيدًا يساعد في منع تفاقم العدوى والتهيج.

تجنب الإمساك: شرب الكثير من السوائل وتناول الأطعمة الغنية بالألياف يمكن أن يساعد في تليين البراز وتسهيل عملية التبرز، مما يقلل من الضغط على المنطقة المصابة.

مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية: يمكن استخدام مسكنات الألم لتخفيف الألم الخفيف إلى المتوسط.

متى يجب استشارة الطبيب؟

من الضروري استشارة الطبيب في أقرب وقت ممكن إذا كان الشخص يعاني من أعراض تشير إلى وجود ناسور شرجي. التشخيص المبكر والعلاج المناسب يمكن أن يمنع حدوث مضاعفات ويحسن فرص الشفاء.

عادة ما يتطلب علاج الناسور الشرجي تدخلًا جراحيًا لإغلاق القناة غير الطبيعية. هناك عدة خيارات جراحية متاحة، يعتمد اختيارها على نوع الناسور وموقعه وعوامل أخرى يحددها الطبيب المختص.

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