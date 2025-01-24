أعراض وأسباب الناسور الشرجي، ومتى تكون الجراحة ضرورية؟

الناسور الشرجي هو عادة أحد الآثار الجانبية لخراج الشرج، وهو جرح يفرز صديدًا من فتحة الشرج.

ويمكن أن يؤدي الخراج المفرز إلى إنشاء نفق عبر فتحة الشرج إلى الجلد الخارجي، والألم الشرجي والتورم والاحمرار هي الأعراض الأولية، وفقصا لموقع “Healthline” الطبي.

أعراض الناسور الشرجي

أعراض الناسور الشرجي الأكثر شيوعًا هي:

ألم الشرج، غالبًا ما يكون شديدًا ونابضًا، وقد يشعر الشخص به أكثر عند التبرز أو السعال أو الجلوس.

تورم واحمرار (التهاب) داخل فتحة الشرج أو حولها، هذه علامات على وجود عدوى نشطة تحت الجلد (التهاب النسيج الخلوي).

تصريف السوائل من مكان ما حول فتحة الشرج، قد يشمل القيح أو البراز أو الدم (نزيف المستقيم)، ويكون له رائحة.

الأعراض الأقل شيوعًا تشمل:

حمى.

ألم عند التبول.

صعوبة حبس البراز في الداخل.

السبب الرئيسي للناسور

يمكن أن يحدث الناسور في جميع أنحاء الجسم، إما بين أعضاء مختلفة أو من عضو إلى فتحة في الجلد، وعادة ما يحدث عندما تلتهب الأنسجة لفترة طويلة، بسبب إصابة أو مرض، ويمكن أن يؤدي الالتهاب المزمن والعدوى في النهاية إلى تآكل الأنسجة القريبة، وخاصة عندما يحتاج القيح إلى التصريف، ويمكن أن يؤدي هذا إلى إنشاء قناة بين الجرح والأنسجة القريبة.

أسباب الناسور الشرجي

السبب الأكثر شيوعًا للناسور الشرجي هو الخراج حول الشرج، والذي يتكون عادةً فوق الغدة الشرجية المصابة، والخراج هو جيب من القيح يتطور في موقع العدوى.

ويحتاج القيح إلى التصريف وقد ينشئ قناة تصريف خاصة به إلى الخارج، وفي بعض الأحيان، يقوم مقدم الرعاية الصحية بإنشاء قناة تصريف لعلاج الخراج، ولكن في كثير من الأحيان، لا يلتئم الجرح تمامًا، ويترك ناسورًا، وتشمل الأسباب غير الشائعة للناسور الشرجي ما يلي:

أمراض الأمعاء الالتهابية، مثل مرض كرون.

الأمراض المنقولة جنسيًا الشرجية.

السل الذي يؤثر على فتحة الشرج.

إصابة رضحية أو جراحة سابقة في فتحة الشرج.

العلاج الإشعاعي للسرطان في منطقة الحوض.

الفطريات الشعاعية، وهي عدوى بكتيرية نادرة تسبب الخراجات، وأحيانًا في منطقة الشرج.

التهاب الغدد العرقية القيحي، وهو مرض جلدي التهابي مزمن ينتج خراجات في الغدد العرقية، وأحيانًا في منطقة الشرج.

عوامل الخطر للإصابة بناسور شرجي

من المرجح أن يصاب الشخص بالناسور شرجي إذا كان الشخص:

ولد ذكرًا.

أصيب بخراج حول الشرج أو كنت مصابًا به في الماضي.

يعاني من مرض التهاب الأمعاء (IBD) مثل مرض كرون.

لديه تاريخ من الجراحة أو العلاج الإشعاعي في منطقة الشرج.

مناعة ضعيفة أو معرضة للإصابة بعدوى أكثر تكرارًا.

يعاني من مرض منقول جنسيًا مزمن.

مضاعفات الناسور الشرجي

عادةً ما لا يلتئم الناسور الذي لا يتم علاجه من تلقاء نفسه، وقد يؤدي هذا إلى مضاعفات طويلة الأمد، مثل:

العدوى المستمرة، قد يؤدي الناسور الناتج عن خراج أو عدوى إلى إبقاء العدوى نشطة، وقد يبدو أن العدوى قد اختفت في الموقع الأصلي ولكنها تعود بعد ذلك لتشكل خراجًا جديدًا وتسبب ألمًا متجددًا، وفي بعض الأحيان، قد يبدو الناسور وكأنه يلتئم وقد يغلق عند الفتحة، ولكن العدوى المتكررة والصرف يفتحانه مرة أخرى في دورة متكررة.

امتداد الناسور، نادرًا ما يمتد الناسور المزمن في اتجاهات جديدة، مما يخلق قنوات وفتحات متفرعة جديدة في الجلد، ويصعب إصلاح هذه الناسور المعقدة.

السرطان، تم العثور على سرطان الشرج أحيانًا في الناسور الشرجي القديم الذي كان موجودًا لسنوات، فالالتهاب المزمن والتآكل من عوامل الخطر المعروفة للإصابة بالسرطان.

علاج الناسور الشرجي

تتطلب معظم الناسور الشرجي إجراء عملية جراحية لإصلاحها، وعادة ما يتبع الشفاء التلقائي عدوى متكررة وخراجات تعيد فتح الناسور، ومع ذلك، إذا كان الناسور ناتجًا عن مرض التهاب الأمعاء ولم يكن مصابًا بالعدوى، فسوف يلتئم أحيانًا بالعلاج الطبي.

قد يحاول الطبيب العلاج باستخدام منظم المناعة، قبل اللجوء إلى الجراحة لهذه الناسور.

الجراحة

يمكن أن تكون جراحة الناسور الشرجي بسيطة أو معقدة، اعتمادًا على مدى بساطة الناسور أو تعقيده.

أكثر أنواع الناسور الشرجي شيوعًا هي الناسور البسيطة بين العضلة العاصرة، والتي تنطوي فقط على قدر ضئيل من العضلات، ومن الآمن علاجها بعملية واحدة، ولكن تحتاج الناسور الأكثر تعقيدًا إلى الجراحة على مراحل.

ما هي مخاطر جراحة الناسور الشرجي؟

المخاطر الرئيسية هي:

العدوى المتكررة، إذا لم تختف العدوى تمامًا من الناسور، فقد تستمر داخل الناسور الذي يلتئم، ويمكن للمضادات الحيوية عادةً علاج العدوى المتكررة.

الناسور المتكرر، قد يعود الناسور الشرجي بعد الجراحة إذا لم يلتئم تمامًا، وقد يكون هذا بسبب حالات مزمنة كامنة، أو بسبب التقنية المستخدمة.

سلس البراز، يعاني بعض الأشخاص من سلس البراز المتضرر قليلًا بعد جراحة الناسور الشرجي، على سبيل المثال، قد يواجهون صعوبة في حبس الغازات أو لديهم بعض تسرب البراز، وهذه المضاعفات أقل شيوعًا مع جراحي القولون والمستقيم الأكثر خبرة.

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