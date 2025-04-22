مياه القناة: الانتهاء من صيانة طلمبات محطة التوطين وغسيل خزان وادي الملاك (صور)

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من أعمال صيانة طلمبات كسح الروبة بمحطة التوطين وعمل نظافة عامة بالمحطة.

الانتهاء من أعمال غسيل خزانات شبكات المياه

بالاضافة إلى الانتهاء من أعمال غسيل خزان وشبكات مياه قرية وادي الملاك، وذلك لإطالة عمرها الافتراضي والاستدامة في العمل، وإيمانًا بأهمية توفير كوب ماء نظيف وتقديم خدمات متميزة وأفضل للمواطنين بإقليم محافظات القناة.

جانب من أعمال الصيانة، فيتو

جانب من أعمال الصيانة، فيتو

صيانة طلمبات

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، أن جميع الأعمال التي تم الانتهاء منها بمحطة التوطين بالقنطرة شرق، شملت صيانة طلمبة 3 بعنبر كسح الروبة، وخطوط السحب والطرد، وتطهير الخزانات من الرواسب، والمصافي الميكانيكية ومنظومة فصل الرمال، وغسل وتطهير خزان المياه، بالاضافة الي عمل نظافة كاملة لجميع عنابر المحطة، وذلك حفاظا علي الشكل الجمالي والحضاري للمحطة.

نظافة وتجميل المحطات

وأكد رئيس المياه والصرف الصحي بمحافظات القناة، الانتهاء من أعمال غسيل خزان وادي الملاك والذي تبلغ سعته التصميمية ألف متر مكعب والطاقة التصريفية 120 لتر/ ثانية، بالاضافة الي نظافة وتجميل جميع محتويات محطة الخزان، مؤكدًا علي أهمية الخزان والذي يخدم مناطق قرى الملاك وأبو عاشور، والجزيرة الخضراء، والقصاصين القديمة، وعدد من التوابع.

جانب من أعمال الصيانة، فيتو

جانب من أعمال الصيانة، فيتو

انتهاء أعمال الغسيل الدورى لقرية وادي الملاك

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، الانتهاء من كافة أعمال الغسل الدوري لشبكات أقرية وادي الملاك بالتل الكبير، بحضور فريق الشبكة، والمعمل، والسلامة والصحة المهنية، ومراقب الصحة، وأنه يتم ضبط جودة مياه الشرب بتقديم بيان إحصائي، بإجمالي عدد العينات التي يتم أخذها من المحطات والشبكات والمنازل والمدارس ودار العبادة لعمل التحاليل المطلوبة، وذلك استمرارًا لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمة متميزة.

جانب من أعمال الصيانة، فيتو

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، علي استمرار أعمال إحلال وتجديد وتغير خطوط مواسير شبكات مياه الشرب القديمة من "الإسبستوس" الي مواسير PVC بأقطار مختلفة، بمحافظات إقليم القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك فى إطار الحرص التام على تحسين مستوى الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين بمحافظات القناة.

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