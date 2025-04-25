طارق يحيى لـ فيتو: الزمالك ودع الكونفدرالية على يد أكاديمية وليس ناديا

أبدى طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، استيائه من المستوى الفني الذي يمر به الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء خاصة بعد توديع بطولتي الكونفدرالية وكأس عاصمة مصر.

طارق يحيى نجم الزمالك السابق

وقال طارق يحيى في تصريحات خاصة لـ فيتو: “الحقيقة أن مستوى الزمالك سيئ ومتراجع بشكل كبير في الفترة الأخيرة”.

وواصل: “بكل تأكيد مستوى الزمالك الحالي ليس بسبب شيء بمفرده، فالفريق يمر بأزمات فنية وإدارية ونفسية ومادية”.

وأضاف نجم الزمالك السابق: "بيسيرو تحديدا أداءه أيضا ليس على ما يرام، فالزمالك ودع بطولتين في وقت قصير جدا وهما الكونفدرالية الأفريقية وكأس عاصمة مصر".

طارق يحيى، فيتو

وتابع: “خروج الزمالك من الكونفدرالية الأفريقية شيء مؤسف جدا أمام فريق ستيلينبوش الجنوب أفريقي الذي أعتبره أكاديمية لكرة القدم وليس فريقا كبيرا مع كامل الاحترام لهم، وبعدها توديع كأس عاصمة مصر في بعد أن احتل الفريق المركز الثالث بمجموعة تضم 5 أندية فهو أمر مؤسف وسيئ”.

وأتم حديثه: لو كان الزمالك خرج من بطولتي الكونفدرالية وكأس العاصمة مع مدرب مصري بدلا من بيسيرو كان “اتعلق على باب زويلة".

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