الجمعة 25 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

طارق يحيى لـ فيتو: الزمالك ودع الكونفدرالية على يد أكاديمية وليس ناديا

طارق يحيى
طارق يحيى

أبدى طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، استيائه من المستوى الفني الذي يمر به الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء خاصة بعد توديع بطولتي الكونفدرالية وكأس عاصمة مصر.

طارق يحيى نجم الزمالك السابق

وقال طارق يحيى في تصريحات خاصة لـ فيتو: “الحقيقة أن مستوى الزمالك سيئ ومتراجع بشكل كبير في الفترة الأخيرة”.

وواصل: “بكل تأكيد مستوى الزمالك الحالي ليس بسبب شيء بمفرده، فالفريق يمر بأزمات فنية وإدارية ونفسية ومادية”.

وأضاف نجم الزمالك السابق: "بيسيرو تحديدا أداءه أيضا ليس على ما يرام، فالزمالك ودع بطولتين في وقت قصير جدا وهما الكونفدرالية الأفريقية وكأس عاصمة مصر".

طارق يحيى، فيتو
طارق يحيى، فيتو

وتابع: “خروج الزمالك من الكونفدرالية الأفريقية شيء مؤسف جدا أمام فريق ستيلينبوش الجنوب أفريقي الذي أعتبره أكاديمية لكرة القدم وليس فريقا كبيرا مع كامل الاحترام لهم، وبعدها توديع كأس عاصمة مصر في بعد أن احتل الفريق المركز الثالث بمجموعة تضم 5 أندية فهو أمر مؤسف وسيئ”.

وأتم حديثه: لو كان الزمالك  خرج من بطولتي الكونفدرالية وكأس العاصمة مع مدرب مصري بدلا من بيسيرو كان “اتعلق على باب زويلة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك الكابتن طارق يحيي طارق يحيى نجم نادي الزمالك السابق اخبار الزمالك

مواد متعلقة

ريال بيتيس يضرب بلد الوليد بخماسية في الدوري الإسباني

الدوري الإسباني، ريال بيتيس يتعادل مع بلد الوليد 1-1 في الشوط الأول

إشبيلية بعشرة لاعبين يخسر من أوساسونا بهدف نظيف في الدوري الإسباني

التشكيل الرسمي لمباراة ريال بيتيس وبلد الوليد في الدوري الإسباني

الدوري الإسباني، أوساسونا يتقدم على إشبيلية 1-0 في الشوط الأول

تفاصيل مران الزمالك اليوم استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي بالدوري

ممدوح عباس يحذف منشور انتقاده لـ حسين لبيب ويعلق: إنتوا عايزين مصيبة

بسبب 700 ألف دولار، حسام المندوه يكشف لفيتو حقيقة أزمته مع هشام نصر

ads

الأكثر قراءة

انخفاض جديد، أسعار الفراخ اليوم الجمعة 25 أبريل 2025

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع الخيار والباذنجان ومفاجأة سارة بشأن الليمون

أسعار السمك اليوم الجمعة، ارتفاع المكرونة وقشر البياض والبوري والبلطي يصالحان المصريين

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة، انخفاض البرتقال والفراولة وارتفاع الجوافة

درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة

أخبار مصر: رعب في البنتاجون وهيسيجيث يترقب الإقالة، تصريح مثير من فنانة عن محمد صلاح، مواجهتان مصيريتان للأهلي وبيراميدز

استطلاع لـ معاريف: 42% من الإسرائيليين فقدوا الثقة في نتنياهو

خدمات

المزيد

من البر إلى البحر والجو، الأرصاد تحذر من 3 ظواهر مقلقة في طقس اليوم الجمعة

أسعار الأسمدة اليوم الجمعة في الأسواق

التوقيت الصيفي 2025، اضبط ساعتك الآن وقدمها 60 دقيقة

تعرف على سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

تسبب في إيقاف قيد الزمالك.. دقيقة خالد بو طيب مع الأبيض بـ 4.5 ألف يورو (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 25 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الصيفي

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 25 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الصيفي

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 25 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الصيفي

المزيد
الجريدة الرسمية