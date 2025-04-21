الطريق إلى لقب الكونفدرالية.. نهضة بركان يضع قدما في النهائي.. مهمة صعبة لـ سيمبا.. وواقعة أبو سليم تبعد معروف عن إدارة مباراة التتويج

يشهد يوم الأحد المقبل موقعة الحسم في إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لتحديد طرفي النهائي.

واقترب فريق نهضة بركان بقيادة معين الشعباني من التأهل لنهائي الكونفدرالية للموسم الثاني على التوالي بعد الفوز على شباب قسنطينة بنتيجة 4-0 في المغرب بذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

كما اقترب سيمبا التزاني من التأهل للنهائي بعد الفوز على ستيلينبوش (1-0) وإن كانت مهمته أصعب مقارنة بنهضة بركا.

وسجل هدف الفوز لسيمبا لاعبه جون شارل أهوا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

يذكر أن الفائز من مواجهة سيمبا التنزاني وستيلينبوش سوف يلتقي في النهائي مع الفائز من مواجهة نهضة بركان المغربي والنادي الرياضي القسنطيني الجزائري.

موعد مباراة شباب قسنطينة ونهضة بركان

ويتجدد اللقاء بين نهضة بركان وشباب قسنطينة في صراع قوي وديربي عربي في السابعة مساء الاحد المقبل في الجزائر باياب نصف نهائي الكونفدرالية

موعد مباراة سيمبا التنزاني وستيلينبوش

ويلتقي فريق سيمبا وستيلينبوش في الرابعة عصر الاحد القادم بجنوب أفريقيا في لقاء إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية.

تغيير حكم مباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي وسيمبا التنزاني

وأجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تعديلا على طاقم حكام مباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي وسيمبا التنزاني يوم الأحد المقبل.

وتم إسناد المباراة للحكم المصري أمين عمر في جنوب أفريقيا، قبل ان يقوم الكاف بتغيير حكم الساحة وتعيين محمد معروف بدلا منه.

ويتكون طاقم التحكيم من محمد معروف حكما للساحة ويعاونه كلا من محمود أبو الرجال مساعد أول واحمد حسام طه مساعد ثاني ومحمود ناجي حكما رابعا ومحمود عاشور حكما لتقنية الفيديو ومحمود البنا حكم مساعد لتقنية الفيديو وبشير الحساني مراقبا للحكام.

أسباب تغيير أمين عمر

واكد مصدر ان هناك قرار بتعيين أمين عمر حكما للمباراة النهائية ببطولة الكونفدرالية بعد حصول الاتحاد المصري على تأكيدات من لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي بإسناد أحد مباراتي نهائي الكونفدرالية لطاقم مصري بعد خروج الزمالك والمصري البورسعيدي.

وفضلت لجنة الحكام إسناد لقاء نصف النهائي لمحمد معروف في ظل عدم رغبتها في ظهور نفس الحكم في المباراة النهائية تحسبا لصعود نهضة بركان في ظل أحداث الموسم الماضي خلال مباراة نهضة بركان ضد أبو سليم الليبي في البطولة ذاتها.

وتعرض معروف وقتها لاعتداءات من لاعبي أبو سليم بسبب قرارات تحكيمية لصالح نهضة بركان في إياب ربع النهائي.

معين الشعباني

فرص سيمبا وستيلينبوش في التأهل لنهائي الكونفدرالية

ويحتاج فريق سيمبا إلى التعادل خلال لقاء الإياب الذي يقام بجنوب أفريقيا

ويحتاج ستيلينبوش الذي يشارك للمرة الأولى في المسابقة القارية إلى الفوز بفارق هدفين إذا أراد مواصلة مفاجآته في المسابقة.

فرص نهضة بركان وشباب قسنطينة في التأهل لنهائي الكونفدرالية

ويحتاج فريق نهضة بركان في لقاء الاياب الي التعادل بأي نتيجة سلبية او ايجابية او الفوز بأي نتيجة للتأهل الي النهائي كما ان الخسارة بفارق ثلاثة اهداف تؤهله ايضا الي النهائي.

اما شباب قسنطينة الذي يسجل ظهوره الأول في المربع الذهبي بالكونفيدرالية فيحتاج الي معجزة وهي الفوز بفارق اربعة اهداف شرط ألا يدخل مرماه اهدافا لكي يتأهل الي النهائي.

نهضة بركان واستعادة اللقب

ويسعى نهضة بركان المغربي لاستعادة لقب بطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكونفيدرالية الأفريقية" الغائب عنه منذ عام 2022 وبحثا عن لقب ثالث للكونفيدرالية بعدما سبق أن توج بالبطولة عامي 2020، و2022 وحل وصيفا عامي 2019، و2024.

مشوار نهضة بركان وشباب قسنطينة بالكونفدرالية

وتأهل نهضة بركان بقيادة التونسي معين الشعباني لنصف نهائي البطولة بعد أن فاز علي أسيك ميموزا الإيفواري ذهابًا وإيابًا بذات النتيجة (1-0)

وتأهل شباب قسنطينة بقيادة الجزائري خير الدين مضوي لهذا الدور بعد ما أطاح بمواطنه اتحاد العاصمة الجزائري في مفاجأة من العيار الثقيل بضربات الترجيح (4-3) بعد ان تعادلا (1-1) ذهابًا وإيابًا.



سيمبا وستيلينبوش يطيحان بمثثلي مصر

واطاح فريقا سيمبا التنزاني وستيلينبوش الجنوب أفريقي بممثلي الكرة المصرية المصري البورسعيدي والزمالك علي الترتيب من الدور ربع النهائي بالبطولة.

ونجح سيمبا في تعويض خسارته (0-2) أمام المصري البورسعيدي في مباراة الذهاب خارج ملعبه ليفوز بالنتيجة ذاتها مستغلًا الضغط الجماهيري الهائل في ملعبه بنيامين مكابا، ثم الفوز بضربات الترجيح (4-1) .

وحقق ستيلينبوش كبرى مفاجآت تلك النسخة بعدما أطاح بالزمالك (حامل اللقب) ورغم تعادله سلبيا مع الفريق الأبيض بجنوب أفريقيا ذهابًا، فإنه انتصر (1-0) بملعب منافسه وأمام جماهيره باستاد القاهرة الدولي في مباراة الإياب.

الشعباني يطمح في استكمال انجازاته

ويستعد نهضة بركان بقيادة التونسي معين الشعباني للمشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل بعدما توج بلقب دوري المحترفين المغربي للمرة الأولى في تاريخه خلال الموسم الحالي.

ويتطلع الشعباني لاستغلال الدفعة المعنوية بتحقيقه لقب الدوري المحلي والتأهل لنهائي البطولة القارية للمرة الثانية علي التوالي.

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