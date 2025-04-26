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رياضة

بايرن ميونخ ضد ماينز، رقم تاريخي ينتظر توماس مولر

مولر
مولر

 يستعد توماس مولر نجم بايرن ميونخ لخوض مباراته رقم 500 في البوندسليجا حال مشاركته في لقاء اليوم أمام ماينز وجميعهم بقميص البايرن.

 

ولا يوجد سوى 3 لاعبين نجحوا في الوصول إلى هذا الرقم مع ناد واحد في الدوري الألماني وهم: شارلي كوربيل (602 مباراة رفقة فرانكفورت) ومانفريد كالتز (581 مباراة رفقة هامبورج) ومايكل لاميك (518 مباراة رفقة بوخوم).

 

ويستضيف بايرن ميونخ نظيره ماينز على ملعب أليانز أرينا، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة 31 من الدوري الألماني في تمام الرابعة والنصف اليوم السبت. 

 

ويمكن لفريق بايرن التتويج رسميًا بلقب الدوري الألماني اليوم في حال حقق الانتصار، وتعثر باير ليفركوزن أمام أوجسبورج في المباراة التي ستقام في نفس التوقيت.

ويحتل بايرن ميونخ قمة ترتيب الدوري الألماني برصيد 72 نقطة ويليه باير ليفركوزن حامل لقب النسخة الماضية في المركز الثاني برصيد 64 نقطة قبل 4 جولات من خط النهاية.

 

وحقق البايرن 22 انتصارا هذا الموسم في البوندسليجا مقابل 6 تعادلات وهزيمتين بعد مرور 30 جولة حاصدًا 72 نقطة، وهو نفس عدد النقاط التي جمعها طوال الموسم الماضي، وآخر مرة تعرض فيها البايرن لهزيمتين فقط في الدوري كانت في موسم (2016- 2017) تحت قيادة كارلو أنشيلوتي.

 

ونجح البايرن في الفوز بالجولة الماضية أمام هايدنهايم برباعية نظيفة في الحفاظ على نظافة شباكه للمرة 13 في البوندسليجا هذا الموسم، وهو أفضل رقم من نوعه في الدوري مناصفة مع لايبزيج.

 

ويعد بايرن أقل الفرق استقبالًا للأهداف في الشوط الأول من مباريات البوندسليجا هذا الموسم (11)، بينما يعد ماينز أقل الفرق استقبالًا للأهداف في الشوط الثاني (17).

وبشكل عام استقبل ماينز 36 هدفًا ليملك ثالث أقوى خط دفاع في الدوري هذا الموسم مناصفة مع سانت باولي، وذلك خلف البايرن (29) وليفركوزن (35).

ومع ذلك لا تسير الأمور بصورة جيدة مع ماينز مؤخرًا، حيث لم يحقق أي انتصار في آخر 5 مباريات (3 تعادلات- هزيمتان)، وفشل الفريق في الحفاظ على نظافة شباكه في آخر 6 مباريات.

وبحصد 47 نقطة بعد 30 جولة، يمر ماينز بثاني أفضل موسم له في البوندسليجا وينافس على المشاركة الأوروبية الموسم المقبل، ولم يحصد عدد نقاط أكثر من ذلك في تلك المرحلة من الموسم سوى في (2010-2011) تحت قيادة توماس توخيل بحصد 48 نقطة.

 

نتيجة مباراة بايرن ميونخ ضد ماينز بالدور الأول

وخسر بايرن ميونخ لقاء الدور الأول في ماينز بنتيجة (1-2) في ديسمبر الماضي، وهي واحدة من هزيمتين فقط تكبدهما البافاري في البوندسليجا هذا الموسم، إلى جانب الخسارة أمام بوخوم (2-3).

وعلى ملعبه نجح البايرن في الفوز بآخر 7 مباريات خاضها أمام ماينز في البوندسليجا، وانتهت آخر مواجهة بينهما في أليانز أرينا بفوز عريض للبافاري بنتيجة (8-1).

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