مدافع باير ليفركوزن يعلن رحيله عن حامل لقب الدوري الألماني

أكد جوناثان تاه، مدافع باير ليفركوزن، وهدف برشلونة وبايرن ميونخ، رحيله عن صفوف ليفركوزن، بنهاية الموسم الجاري، مشيرا إلى أن المباريات الأربع المتبقية في البوندسليجا، ستكون الأخيرة له مع حامل اللقب.

وقال تاه عن مستقبله بحسب ما نقل موقع سكاي ألمانيا "بكل تأكيد هذا موسمي الأخير، المسئولون في النادي يعرفون ذلك بالفعل".

وعن موعد تحديد وجهته المقبلة، كشف "كي أكون صادقا، لا يوجد إطار زمني لتحديد ذلك، والأمر معروف منذ فترة طويلة، لقد تحدثت عن ذلك بوضوح شديد".





وتابع: "كل شيء تم الإعلان عنه منذ البداية، لقد حسمت قرار عدم تجديد عقدي وعدم الاستمرار هنا، وهذا الوضع مستمر".

يذكر أن عقد تاه ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي سيرحل في صفقة انتقال حر، وارتبط اسمه مؤخرا بالانتقال للعديد من الأندية، سواء برشلونة أو بايرن ميونخ، وتم تداول اسم ريال مدريد أيضا.

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