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رياضة

بعد مسيرة 25 عاما، بايرن ميونخ يعلن انتهاء مسيرة توماس مولر

مولر
مولر

أعلن نادي بايرن ميونخ، أنه لن يجدد عقد توماس مولر، نجم الفريق، الذي ينتهي هذا الموسم.

وقال بايرن ميونخ، في بيان على موقعه الرسمي: "قرر النادي وتوماس مولر، البالغ 35 عامًا، بشكل مشترك إنهاء مسيرة فريدة امتدت على مدار 25 عامًا وتوجت بـ33 لقبًا في صيف العام الحالي".

وأضاف: "ولد مولر في ولاية بافاريا، وانضم لأكاديمية بايرن ميونخ في سن العاشرة في صيف عام 2000، وخاض رحلة تطور لا مثيل لها، وصنع التاريخ مع النادي، وحقق كل ما يمكن الفوز به، وأصبح اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ النادي برصيد 743 مباراة رسمية".

وتابع: "سيكرّم النادي المسيرة العظيمة لمولر بعدة طرق، من بينها إقامة مباراة تكريمية خاصة به. كما تم الاتفاق على أن يخوض الفائز بكأس العالم والثلاثية مرتين آخر مبارياته بقميص بايرن خلال كأس العالم للأندية التي ستُقام في الولايات المتحدة الأمريكية بين 15 يونيو، و13 يوليو".

وقال توماس مولر: "من الواضح أن اليوم ليس كأي يوم بالنسبة لي. ستنتهي رحلتي التي امتدت لـ25 عامًا كلاعب في بايرن ميونخ هذا الصيف. لقد كانت رحلة مذهلة، مليئة بالتجارب الفريدة، واللحظات الرائعة، والانتصارات التي لا تُنسى".

وأضاف: "أشعر بامتنان وسعادة بالغين لأنني حظيت بهذه المسيرة مع نادي حياتي. الرابط الخاص مع النادي وجماهيرنا الرائعة سيظل دائمًا في قلبي".

وختم: "ما أتمناه في وداعي واضح: ألقاب نحتفل بها سويًا، ولحظات تبقى في ذاكرتنا لفترة طويلة. سنبذل كل ما في وسعنا خلال الأسابيع القادمة لإعادة لقب الدوري إلى ميونخ والوصول للنهائي الحلم في ملعبنا. فلنحقق ذلك معًا!".

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