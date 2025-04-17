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رياضة

بايرن ميونخ يتعرض لخسائر ضخمة بعد توديع دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونخ، فيتو
بايرن ميونخ، فيتو

خرج نادي بايرن ميونخ الألماني، من منافسات دوري أبطال أوروبا، من الدور ربع النهائي، مساء أمس الأربعاء، على يد فريق إنتر ميلان الإيطالي.

وخسر البافاري، ذهابا على أرضه ووسط جماهيره بنتيجة 1-2، قبل التعادل إيابا خارج الديار بنتيجة 2-2، ليحرم من خوض نهائي البطولة، الذي سيقام على ملعبه أليانز أرينا.

خسائر مالية ضخمة تعرض لها بايرن ميونخ 

ولم تتوقف خسائر بايرن ميونخ عند هذا الحد، بل امتدت إلى الجانب المالي، حيث فقد بخروجه من ربع النهائي ما يصل إلى 40 مليون يورو بحسب "سكاي ألمانيا".

ويمنح اليويفا، 15 مليون يورو للفرق التي تتأهل إلى نصف النهائي، إضافة إلى الأموال التي خسرها البايرن، من عدم خوض مباراة أخرى على ملعبه في نصف النهائي، وما سيحصل عليه من إيرادات بيع التذاكر.

كما تحصل الفرق التي تتأهل إلى المباراة النهائية على 18.5 مليون يورو، مقابل 6.5 مليون يورو إضافية لمن يتوج باللقب القاري.

كأس العالم للأندية 2025

ومع ذلك، حصل البايرن على أكثر من 100 مليون، من وصوله لربع النهائي، بجانب الأموال التي حصدها من بيع التذاكر من إقامة 7 مباريات على أرضه.

يذكر أن المحطة القادمة لفريق بايرن ميونخ هي المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث ضمن الحصول على 30 مليون دولار نظير المشاركة، وبإمكان الفائز باللقب، أن يحصد 125 مليون دولار.

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