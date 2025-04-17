بايرن ميونخ يتعرض لخسائر ضخمة بعد توديع دوري أبطال أوروبا

خرج نادي بايرن ميونخ الألماني، من منافسات دوري أبطال أوروبا، من الدور ربع النهائي، مساء أمس الأربعاء، على يد فريق إنتر ميلان الإيطالي.

وخسر البافاري، ذهابا على أرضه ووسط جماهيره بنتيجة 1-2، قبل التعادل إيابا خارج الديار بنتيجة 2-2، ليحرم من خوض نهائي البطولة، الذي سيقام على ملعبه أليانز أرينا.

خسائر مالية ضخمة تعرض لها بايرن ميونخ

ولم تتوقف خسائر بايرن ميونخ عند هذا الحد، بل امتدت إلى الجانب المالي، حيث فقد بخروجه من ربع النهائي ما يصل إلى 40 مليون يورو بحسب "سكاي ألمانيا".

ويمنح اليويفا، 15 مليون يورو للفرق التي تتأهل إلى نصف النهائي، إضافة إلى الأموال التي خسرها البايرن، من عدم خوض مباراة أخرى على ملعبه في نصف النهائي، وما سيحصل عليه من إيرادات بيع التذاكر.

كما تحصل الفرق التي تتأهل إلى المباراة النهائية على 18.5 مليون يورو، مقابل 6.5 مليون يورو إضافية لمن يتوج باللقب القاري.

كأس العالم للأندية 2025

ومع ذلك، حصل البايرن على أكثر من 100 مليون، من وصوله لربع النهائي، بجانب الأموال التي حصدها من بيع التذاكر من إقامة 7 مباريات على أرضه.

يذكر أن المحطة القادمة لفريق بايرن ميونخ هي المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث ضمن الحصول على 30 مليون دولار نظير المشاركة، وبإمكان الفائز باللقب، أن يحصد 125 مليون دولار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.