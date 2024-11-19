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زراعة جنوب سيناء تنفذ قافلة إرشادية بسهل القاع بطور سيناء

زراعة جنوب سيناء
زراعة جنوب سيناء تنفذ قافلة إرشادية بسهل القاع بطور سيناء

نفذت الإدارة الزراعية بمدينة طور سيناء قافلة زراعية إرشادية للتجمعات التنموية والوديان تهدف القافلة الزراعية لتقديم النصائح الإرشادية والتعليمات الفنية للمزارعين.
 

جديرا بالذكر توجه المهندس ثروت منصور مدير الإدارة الزراعية بطور سيناء بالتعاون مع المهندسة هانم محفوظ   مديرة إدارة الإحصاء إلى جانب فريق عمل من الإدارة ضم كلا من المهندسة أمل عبد العزيز وكيل الإدارة والمهندسة عزة سرحان لعمل قافلة زراعية للمرور على المنتفعين بمنطقة سهل القاع والتجمعات التنموية والريف المصري.
 

كما تم تفقد الزراعات الموجودة مع تقديم النصائح للمزارعين للحصول على أفضل النتائج.

وشملت تلك النصائح  حث المزارعين على زراعة القمح كمحصول استراتيجي والاهتمام باتباع التركيب المحصولي لكل منطقة والإسراع في التبكير بالزراعة للقمح قبل ١٥ من ديسمبر والتأكد من ضرورة الاهتمام بتنفيذ التوصيات والإرشادات التي تم النصح بها.

جاء ذلك برعاية المحاسب علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء والدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة وبتوجيهات الدكتور محمد شطا مدير مديرية الزراعة بجنوب سيناء.

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