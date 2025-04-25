"سيناء أرض الفيروز والحضارات" على طاولة نقاش "الهناجر الثقافي"

يعقد قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافي، والذى يأتي هذا الشهر تحت عنوان "سيناء أرض الفيروز والحضارات" فى السابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 29 أبريل الجاري بمركز الهناجر للفنون.

ملتقى الهناجر الثقافي

و يستضيف الملتقى الدكتور خلف الميري أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس، الدكتورة أماني فاخر عميدة كلية التجارة جامعة حلوان سابقًا، اللواء الدكتور محسن الفحام أستاذ إدارة الأزمات بأكاديمية الشرطة، اللواء أركان حرب هشام الهناوي مستشار الشئون الاستراتيجية والعلاقات الدولية، اللواء أركان حرب الدكتور محمد الهمشري المتخصص في الاستراتيجيات وإدارة الأزمات والمخاطر بأكاديمية ناصر العسكرية، الإعلامي حسن هويدي وكيل وزارة الإعلام سابقا، الكاتب الصحفي محمد الشآفعي.

تدير الملتقي الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، ويتخلل برنامج الملتقى باقة من الفقرات الغنائية تقدمها فرقة "كنوز" بقيادة الفنان محمود درويش.

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