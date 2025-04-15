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انطلاق مقرأة كبار القراء برواية البزي عن ابن كثير بمسجد الإمام الحسين، اليوم

مقرأة كبار القراء،
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تنطلق اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025م مقرأة كبار القراء بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، برواية البزي عن ابن كثير من طريق الشاطبية، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وعلومه.

 

مقرأة كبار القراء بمسجد الإمام الحسين

ويرأس المقرأة القارئ الشيخ طه النعماني، وعضوية نخبة من كبار القراء، وهم: الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، والشيخ أحمد تميم المراغي، والشيخ عزت راشد، والشيخ محمد فتح الله بيبرس، والشيخ يوسف قاسم حلاوة، والشيخ عبد المطلب بودي، والدكتور ماهر الفرماوي.


وتؤكد وزارة الأوقاف أن الدعوة عامة ومفتوحة لجميع الراغبين في الحضور، في إطار دعمها المتواصل لخدمة القرآن الكريم وتيسير سبل تعلمه وإتقانه برواياته المتواترة.

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