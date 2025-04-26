السبت 26 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع خمسيني سقط من أعلى عقار أثناء عمله في المنصورة

مصرع خمسيني سقط من
مصرع خمسيني سقط من أعلى عقار أثناء عمله في المنصورة

 لقى عامل في العقد الخامس من عمره مصرعه، اليوم، إثر سقوطه من أعلى عقار أثناء أداء عمله بشارع سعد الشربينى بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

 

مصرع عامل خمسيني سقط من أعلى عقار بالمنصورة 

 تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة بسقوط عامل من أعلى عقار بشارع سعد الشربينى دائرة القسم ووفاته فى الحال.

 

نقل الجثمان المشرحة بالمستشفى الدولي 

 وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن العامل يدعى عزت عوضين محمد رمضان ٥٦ عاما، ومقيم شارع مستشفى الصدر، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولى على ذمة تصرفات النيابة.

مصرع شخصين بينهم محام وإصابة آخر فى حادث بالمنوفية

السرعة الزائدة تتسبب في مصرع قائد سيارة سقطت في رشاح الرهاوي بمنشأة القناطر


وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السرعة الزائدة المباحث الجنائي المستشفى الدولي المباحث الجنائية بمنشأة القناطر بمحافظة الدقهلية جهات التحقيق أمن الدقهلية سقوط عامل قسم شرطة ثان المنصورة مدير المباحث الجنائية محافظة الدقهلية مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية مستشفي المنصورة الدولي مشرحة مستشفي المنصورة الدولي مستشفى المنصورة محافظة الدقهلية

مواد متعلقة

مراقبة الأغذية بالدقهلية تكثف حملاتها بالمرور على 437 منشأة وتحرر 321 محضرا (صور)

وزير الرياضة يفتتح ملاعب نادي الصحفيين بمباراة بادل أمام شبانة

تعرف على الصيدليات الخاصة وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة

عروض مهرجان نوادي المسرح، "الدخاخنجي" يرصد تأثير الإدمان على الفرد والمجتمع (صور)
ads

الأكثر قراءة

تعدى على زميلته بالضرب، فيديو متداول يقود الشرطة لضبط عامل بمطعم بمدينة نصر

مصدر بالأهلي: كولر في حالة نفسية سيئة بسبب الهجوم الجماهيري

بعد موته بشكل مفاجئ، جمال شعبان يكشف سر وفاة شريف نصار ضحية التنمر الإلكتروني

من يقود الأهلي في كأس العالم للأندية؟ مصدر يرد

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب اليوم السبت 26 أبريل 2025 ببداية التعاملات

رجال الإسعاف يعيدون أمانات بـ 900 ألف جنيه لعامل بمحل ذهب

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع الطماطم والخيار يسجل 75 جنيها

صحيفة سويسرية: إقالة كولر قادمة بعد الخروج الأفريقي المؤلم

خدمات

المزيد

35 جنيها سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم السبت

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 26- 04- 2025 في الأسواق

سعر كيلو السكر اليوم السبت 26- 04- 2025 بالأسواق

بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر الجنيه الذهب صباح اليوم السبت 26-4-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، برشلونة مع إنتر ميلان.. الأهلي وبتروجت.. الزمالك ضد المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما نتيجة استيلاء الهوى والشيطان على قلوب الناس؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

دار الإفتاء توضح حكم تصدق الزوجة من مال زوجها

تفسير حلم البيت الجديد في المنام وعلاقته بارتكاب معصية

المزيد
الجريدة الرسمية