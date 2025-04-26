مصرع خمسيني سقط من أعلى عقار أثناء عمله في المنصورة

لقى عامل في العقد الخامس من عمره مصرعه، اليوم، إثر سقوطه من أعلى عقار أثناء أداء عمله بشارع سعد الشربينى بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

مصرع عامل خمسيني سقط من أعلى عقار بالمنصورة

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة بسقوط عامل من أعلى عقار بشارع سعد الشربينى دائرة القسم ووفاته فى الحال.

نقل الجثمان المشرحة بالمستشفى الدولي

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن العامل يدعى عزت عوضين محمد رمضان ٥٦ عاما، ومقيم شارع مستشفى الصدر، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولى على ذمة تصرفات النيابة.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

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