السرعة الزائدة تتسبب في مصرع قائد سيارة سقطت في رشاح الرهاوي بمنشأة القناطر

تجري نيابة شمال الجيزة تحقيقات موسعة في حادث سقوط سيارة ملاكي داخل رشاح الرهاوي في منشأة القناطر، وأسفرت عن مصرع قائدها.

وبدأ فريق من النيابة معاينة الحادث للوقوف على أسبابه، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وأفادت المعاينة الأولية أن السيارة انزلقت إلى داخل الرشاح بسبب السرعة الزائدة، ومازالت التحقيقات سارية.

وصرحت النيابة بدفن الجثة بعد إعداد تقرير واف عن سبب الوفاة.

سقوط سيارة في الرشاح بدائرة قسم شرطة منشأة القناطر

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بورود بلاغ بسقوط سيارة في الرشاح بدائرة قسم شرطة منشأة القناطر.



وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث لمعاينة الواقعة، وتقديم الدعم اللازم.

كما تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ودفع مرور الجيزة بأوناش لرفع السيارة من المياه، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، في حين باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.

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