السبت 26 أبريل 2025
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مصرع شخصين بينهم محام وإصابة آخر فى حادث بالمنوفية

مصرع شخصين بينهم
مصرع شخصين بينهم محام وإصابة آخر فى حادث بالمنوفية

لقى محام وشخص مصرعهما وأُصيب محام آخر، إثر حادث تصادم مروع وقع أمام محطة كفر شبرا زنجي التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، بعدما انقلب بهم الموتوسيكل ووقعوا أسفل عجلات سيارة تريلا، أثناء توجههم لحضور جلسة.

وتلقى اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الباجور، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم وأسفر عن وفيات ومصابين.

تفاصيل الواقعة

وبالانتقال والفحص، تبين مصرع وليد محمد سعيد الشيخ، 40 سنة، محامى، ومحمود محمد حسين، 33 سنة، مقيم بكفر الباجور، ويقيمان بمركز كفر الباجور، بينما أُصيب إسلام إسماعيل عبد الرؤوف، 40 سنة، محامى. كما تبين أن سائق السيارة النقل هو محمد عبد الحافظ غنيم، مقيم بقرية جروان، وتم التحفظ عليه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم نقل المصاب والجثامين إلى مستشفى الباجور التخصصي تحت تصرف النيابة العامة التى أمرت بعرض الجثامين على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

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اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية قرية جروان محافظة المنوفية مركز الباجور مستشفى الباجور التخصصي

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