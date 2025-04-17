البنك الأهلي يكشف مصير شهادة الـ27% بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة

أسعار الفائدة، قال محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي: خفض سعر الفائدة بنسبة 2.25% من قبل البنك المركزي، خبر إيجابي للمقترضين لأنه سيخفض أعباء الدين عليهم.

السر وراء قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة “إم بي سي مصر” إلى أن تراجع معدلات التضخم السبب وراء خفض سعر الفائدة، ونتطلع إلى زيادة تراجع معدلات التضخم حتى يمكن للبنك المركزي التفكير في مزيد من خفض لأسعار الفائدة.

اجتماع البنك الأهلي بشأن تغيير أسعار الفائدة

وأكد “محمد الأتربي”: سنجتمع في البنك الأهلي خلال الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار حول أسعار الشهادات بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 2.25%.

مصير الشهادات الإدخارية بعد خفض أسعار الفائدة

وأوضح: الشهادات الحالية مثل شهادة الـ 27% مستمرة بنفس نسبة الفائدة القديمة دون المساس بها، ولكن الشهادات متغيرة النسبة على أكثر من عام ستتأثر فعليا بقرار البنك المركزي.

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