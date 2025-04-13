الأحد 13 أبريل 2025
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أخبار مصر

الخميس 1 مايو إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
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اجازات 2025، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون الخميس الموافق 1 مايو 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة عيد العمال.

ويأتي هذا القرار في إطار مجموعة من الإجازات الرسمية التي شملها جدول الحكومة خلال الفترة القادمة، حيث سبق أن تم الإعلان عن إجازة يوم الاثنين 21 أبريل 2025 بمناسبة شم النسيم، ويوم الخميس 24 أبريل 2025 بدلًا من الجمعة 25 أبريل، بمناسبة عيد تحرير سيناء.

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اجازات 2025 الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجازة رسمية مدفوعة الاجر عيد العمال عيد تحرير سيناء إجازة عيد شم النسيم

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