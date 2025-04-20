محافظ أسيوط: الخردة تدر الملايين وهذه خطتنا لاستغلالها

قال اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، إنه يتم عمل دراسة كاملة عن سوق الخردة، من خلال استقصاء وبالون اختبار لأكثر من موقف، ووجدنا أن الكثيرين يسألون عن الخردة".

محافظ أسيوط يكشف خطة استغلال الخردة

وأضاف محافظ أسيوط، أن الخردة تدر ملايين، ولذلك تم التفكير في استغلال الخردة والتي هي رواكد خشبية وسيارات وحديد وكراسي ومكاتب، وتم تصنيفها للعمل على إعادة التدوير والاستفادة مثل الاستفادة من الكاوتش والأخشاب، فكل قطعة خشب مهما كانت صغيرة يتم تدويرها حسب الاحتياجات.

تشغيل طلاب التعليم الفني

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “توك شو العرب” الذي يقدمه عبد الباقي عزوز، المذاع على قناة “الحدث اليوم” أن طلاب التعليم الفني تم تشغيلهم في الأخشاب والحصول على دخل من هذا العمل، متابعًا: "نفس القصة في الحديد تم تشغيل طلاب اللحام بعمل منتجات تستخدم في الدراسة، مفيش حاجة اسمها سيارات تتكهن طالما الشاسيه سليم، لأن العربيات دلوقتي سعرها غالي جدا، ما أنا أعيد تدويرها، ولو السيارة عاملة حادثة يتم تفكيكها ويتعلم عليها الطلاب أصول الميكانيكا، حتى يستطيع التعلم على الطبيعة، المهم منرميش حاجة، حتى المخلفات في الشوارع يتم جمعها بشكل منظم من خلال الجمعيات والمشاركة المجتمعية وهيئة النظافة وتصل إلى مصانع السماد ويتم عمل فرز لها، وتصل إلى مصانع أسمنت أسيوط كوقود، مفيش حاجة تترمي، دي مخلفات سليمة وبيطلع منها سماد".

وأشار إلى أن هناك طالبة فازت في مسابقة للاتحاد الأوروبي عن مشروع الدودة السوداء والتي تتناول الفضلات في النفايات وتؤدي إلى دعم للتربة وتكون سمادا قويا للتربة، وهو ما يؤكد أهمية دعم الشباب ومساندتهم.



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