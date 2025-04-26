السبت 26 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حالة الطرق اليوم، خريطة الحركة المرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

سيولة مرورية
سيولة مرورية

شهدت  الحركة المرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة، صباح اليوم السبت، حالة من السيولة المرورية وسط انتشار الخدمات الأمنية والدوريات المرورية، لضبط المخالفات وتسيير الحركة المرورية.

حالة الطرق اليوم: سيولة مرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة 

كما شهدت  حركة السيارات بمناطق الأزهر والعباسية والموسكي وطريق الأوتوستراد وحلوان والمعادي والمقطم، وميدان التحرير ورمسيس ومدينة نصر، سيولة مرورية، وسط انتشار الأكمنة الثابتة والمتحركة لرصد الحركة المرورية وضبط قائدي السيارات المخالفين.

 

حالة الطرق اليوم 26 أبريل 2025

وشهدت حركة السيارات أعلى كوبري أكتوبر في الاتجاهين سيولة مرورية، بالإضافة إلى شوارع فيصل والهرم، وصولا إلى ميادين الجيزة، وجامعة القاهرة، وبين السرايات، وشارع التحرير وصولًا إلى منطقة البحوث والدقي والمهندسين.

الداخلية تكشف ملابسات سرقة هاتف أعلى الدائري وضبط المتهمين في الجيزة

الداخلية تكشف ملابسات ادعاء محاولة سطو مسلح على سيدة وزوجها بالجيزة

وكثفت  الإدارة العامة لمرور القاهرة من تواجدها بالشوارع والميادين مع انتشار الخدمات المرورية، لإزالة أي أعطال مرورية أو حوادث تعيق حركة السيارات بشوارع العاصمة، وذلك لتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها.

وتمركزت سيارات الإغاثة العاجلة لمساعدة المواطنين على كل الطرق والمحاور الرئيسية ومنها طرق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي والزراعي، و"القاهرة - السويس"، و"القاهرة - الإسماعيلية"، تحسبًا لحدوث أعطال للسيارات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حالة الطرق اليوم انتشار الخدمات المرورية حركة السيارات حالة الطرق حركة المرور السيولة المرورية

مواد متعلقة

الداخلية تكشف ملابسات سرقة هاتف أعلى الدائري وضبط المتهمين في الجيزة

الداخلية تكشف ملابسات ادعاء محاولة سطو مسلح على سيدة وزوجها بالجيزة

عفو رئاسي عن 746 نزيلا بمناسبة عيد تحرير سيناء (صور)

لقتله على مقبرة فرعونية، الداخلية تكشف ملابسات فيديو خطف طفل وبيعه بسوهاج

صقور في وسط البلد.. ضبط شابين استغلا طيورًا جارحة لاستعطاف المارة

ضبط أسلحة نارية ومخدرات بقيمة 2 مليون جنيه في حملات بالقليوبية والأقصر

ضبط شخص هدد مسنًا في دمياط

ضبط تاجر أسلحة نارية غسل 31 مليون جنيه فى أسيوط

ads

الأكثر قراءة

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع الطماطم والخيار يسجل 75 جنيها

أسعار السمك اليوم، البوري يصل إلى 190 جنيها والبلطي يحافظ على استقراره

قبل تشييع جنازته اليوم، كيف حنط جثمان البابا فرنسيس؟ وماذا سيحدث لجثمانه بعد الجنازة؟

اصطدام أتوبيس بعمود إنارة بمهبط مطار القاهرة وإصابة مسافرين

تعرف على سعر النحاس الأحمر

اليوم، الحكم على وائل غنيم في سب وقذف تركي آل الشيخ

درع صاروخية وسماء مغلقة لتأمين رؤساء وملوك، العالم يشيع البابا فرنسيس إلى مثواه الأخير

اليوم، غلق باب التقديم لوظائف وزارة العمل الجديدة في السعودية 2025

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس الأحمر

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الجمعة

37 ألف دولار للطن، سعر القصدير بالبورصات العالمية

استقرار أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة 25/4/2025

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، برشلونة مع إنتر ميلان.. الأهلي وبتروجت.. الزمالك ضد المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 26 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الصيفي

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 26 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الصيفي

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 26 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الصيفي

المزيد
الجريدة الرسمية