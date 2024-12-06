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حوادث

بدء إغلاق امتداد حسن المأمون ومطلع كوبري سبيل المؤمنين، وهذه التحويلات المرورية البديلة

إغلاق امتداد حسن
إغلاق امتداد حسن المأمون ومطلع كوبرى سبيل المؤمنين، فيتو

قررت الإدارة العامة للمرور القاهرة ، إجراء تحويلات مرورية  لتنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بالمحطة رقم 6 بشارع امتداد حسن المأمون ضمن مشروع مونوريل العاصمة الإدارية، وغلق كلي لامتداد حسن المأمون.

 

غلق كلى لـ امتداد حسن المأمون ومطلع كوبري سبيل المؤمنين ضمن مشروع مونوريل العاصمة الإدارية

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك لاستكمال تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بالمحطة رقم 6 بشارع امتداد حسن المأمون ضمن مشروع مونوريل العاصمة الإدارية.. مما يستلزم الغلق الكلي لشارع امتداد حسن المأمون 200 متر بكل اتجاه.

 

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وقال مصدر أمني، إن يكون تنفيذ تلك الأعمال ابتداءً من الساعة 12:05 صباحًا حتى الساعة 6 صباحًا اعتبارًا من اليوم الجمعة الموافق 6/12/2024 ولمدة (3 أيام).


وأوضح المصدر بأن الغلق الكلي لشارع امتداد حسن المأمون (200 متر) بكل اتجاه على النحو الآتي: القادم من شارع حسن الشريف (مسجد السلام) اتجاه محور شينزو آبي بالوصلة من شارع الشركات وحتى مطلع كوبري سبيل المؤمنين.


أما القادم من محور شنزو آبي اتجاه شارع حسن المأمون (مسطح كوبري سبيل المؤمنين من منزل الكوبرى وحتى شارع الورش).


وسيتم غلق مطلع كوبرى سبيل المؤمنين للقادم من الوفاء والأمل تجاه شارع حسن المأمون.


وإجراء بعض التحويلات المرورية بشارع حسن المأمون:- القادم من شارع حسن المأمون اتجاه محور المشير يتجه يسارًا من الفتحة المستحدثة بجزيرة المنتصف أمام شارع الورش واستكمالًا بشارع الورش فيمينًا محور شنزو آبي فالدوران والعودة تجاه مناطق الوفاء والأمل ومحور المشير.


أما القادم من محور المشير اتجاه كوبري سبيل المؤمنين يسلك مسطح كوبري سبيل المؤمنين تجاه محور شنزو آبي فيمينًا شارع المسبك والدوران والعودة تجاه محور شينزو آبي فيمينًا شارع الورش تجاه مناطق حسن المأمون.


أما القادم من طريق الخدمة بمحور شينزو آبي يسلك شارع الورش إتجاه مناطق حسن المأمون. 


ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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