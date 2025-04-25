أخبار مصر اليوم، اتجاه لرفض مقترح إجراء امتحانات الثانوية العامة 2025 بالجامعات.. محاولة انتحار شاب من أعلى الجامع الأزهر والأمن ينقذه.. تحذير من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق غدا

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

تعرف على خدمات السكك الحديدية الصوتية (انفوجراف)

كشفت وزارة النقل عن الخدمات الصوتية التي تقدمها الهيئة العامة للسكك الحديدية من خلال انفوجراف نشرته الوزارة.

مصادر: اتجاه لرفض مقترح إجراء امتحانات الثانوية العامة 2025 بالجامعات

يترقب الجميع قرار المجلس الأعلى للجامعات، بشأن مقترح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، لإجراء امتحانات الثانوية العامة 2025 بالجامعات.

مجلس نقابة الأطباء يوافق على تشكيل رابطة لأطباء الامتياز لحل مشاكلهم

أعلن الدكتور خالد أمين، الأمين المساعد لنقابة الأطباء عن موافقة مجلس نقابة الأطباء في اجتماعه اليوم على إنشاء وتسجيل رابطة لأطباء الامتياز، تكون تحت إشراف مقرر لجنة الشباب بالنقابة وتُشكل من ممثلين عن الجامعات المختلفة.

السكك الحديدية تقرر تشغيل خدمة جديدة

أعلنت الهيئة القومية للسكك الحديدية، بدء تشغيل خدمات جديدة للهيئة خلال الأيام المقبلة لخدمة الركاب على خط القاهرة الإسكندرية، وخاصة مع اقتراب إجازة نهاية العام الدراسي، وما تشهده من إقبال على المصايف.

محاولة انتحار شاب من أعلى الجامع الأزهر والأمن ينقذه

شرع شاب في الانتحار بالقفز من أعلى سطح الجامع الأزهر، عقب صلاة الجمعة، في واقعة أثارت ذهول المصلين .

وتدخل أفراد الأمن ومسؤولو المسجد بسرعة وتمكنوا من السيطرة على الموقف وأنقذوا الشاب قبل سقوطه، في لحظة حبست أنفاس الجميع داخل ساحة الجامع.

خطوات الاستعلام عن زيادة المعاشات الجديدة 2025

يزداد البحث من قبل المواطنين وأصحاب المعاشات والمستفيدين منه حول خطوات الاستعلام عن زيادة المعاشات الجديدة 2025 وموعد إقرار الزيادة.

وزير الأوقاف: الإفراط في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي ينال من قدرات العقل البشري

شارك الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في المؤتمر التاسع والعشرين للمشيخة الإسلامية الكرواتية المنعقد هذا العام بعنوان "العلم والدين والذكاء الاصطناعي – الجوانب الأخلاقية – التآزر لا الشك"، وذلك بمقر الجمعية الإسلامية الكرواتية.

4 مشروعات للسكك الحديدية في شبه جزيرة سيناء

نشرت وزارة النقل تقريرا مصورا لجهودها لتنمية سيناء، وزيادة نسب العمران بها من خلال محاور التنمية السبع التى تعمل عليها وزارة النقل لتحويل مصر وسيناء لمركز إقليمي للنقل واللوجستيات.

السيسي ينيب وزير الأوقاف في حضور عزاء بابا الفاتيكان

أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في حضور عزاء بابا الفاتيكان.

حالة الطقس غدا، تحذير من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى ومدن القناة.

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