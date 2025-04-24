رفع درجة الاستعداد القصوى بحركة الملاحة النهرية بأسوان لسوء الطقس

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته المسئولين برفع درجة الإستعداد القصوى فى ظل المتغيرات المناخية المختلفة التى تشهدها المحافظة حيث قامت الجهات المختصة بإغلاق حركة الملاحة النهرية بمجرى نهر النيل وبحيرة ناصر، وأيضا توجيه إدارة المرور بغلق الحركة المرورية على الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة، نظرًا لتقلب الأحوال الجوية وشدة الرياح وضعف الرؤية.

إغلاق الحركة الملاحة النهرية بأسوان

وكلف بالمتابعة اللحظية عبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن للتفاعل السريع مع أى أحداث طارئة، على أن تقوم إدارة المرور بالطرق السريعة الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة، وأسوان / أبو سمبل البرى بالتنبية على سائقى الأتوبيسات والسيارات والمركبات بعدم السير للحفاظ على السلامة العامة للمستقلين لهذه المركبات لحين تحسن الحالة الجوية.

ومن جانبه أوضح المهندس بحرى سامى البربرى مدير فرع هيئة النقل النهرى بأسوان بأنه تم التنبية على كافة الفنادق العائمة والدهبيات والعائمات النهرية الأخرى على إختلاف أنواعها بإيقاف النشاط الملاحى بصفة مؤقتة، لحين تحسن الأحوال الجوية نظرًا لتقلب الطقس والجو محمل بالرمال والأتربة وهو ما يؤدى لضعف الرؤية، مع حظر الإبحار والمغادرة بصفة قطعية.

أضاف أن تم فى نفس الوقت التشديد على جميع العائمات النهرية المبحرة الآن بالفعل بتوخى أعلى درجات الحرص والحذر أثناء الإبحار والمناورات وأعمال التراكى، مع إتباع كافة التعليمات الأساسية للإبحار والأمن، وعدم الرعونة وزيادة السرعة وذلك نظرًا لإقتراب حدوث عاصفة رياح ترابية فى النطاق الجغرافى والإدارى لمحافظة أسوان، وعلى الجميع فى حال أى طوارئ سرعة الإبلاغ لتحقيق إستجابة وتفاعل فورى مع الموقف إن وجد، وعلى جميع العائمات النهرية المتراكية تأمين أشغال وأعمال الرباط ومراجعتها، وتأمين محتويات السطح المشمس .



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