وزير الأوقاف: مصر ترغب في تقديم كل أوجه العون الثقافي لمسلمي كرواتيا

استقبلت وزير الثقافة والإعلام الكرواتية، نينا كورجينك، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بمقر وزارة الثقافة والإعلام الكرواتية للتباحث في مجالات التعاون المشترك بين البلدين.

استهلت الوزيرة اللقاء بالترحيب بوزير الأوقاف والوفد المرافق له من وزارة الأوقاف ومن المشيخة الإسلامية الكرواتية، مشيدة بالزيارة الرسمية إلى مصر في فبراير الماضي، ومعربةً عن تطلعها إلى تعزيز التعاون بين البلدين في كل المجالات، لا سيما بين وزارة الأوقاف والمشيخة الإسلامية الكرواتية تعضيدًا لما حققته من نجاحات في إدماج المسلمين الكروات في المجتمع الكرواتي وسعيها إلى إدماج العمالة المسلمة الوافدة بطريقة مماثلة.

وزير الأوقاف يلتقي وزيرة الثقافة الكرواتية ويشيد بالعلاقات التاريخية القوية بين مصر وكرواتيا

من جانبه أعرب وزير الأوقاف عن سعادته الغامرة بالزيارة التي قام بها مفتي مسلمي كرواتيا إلى الوزارة في القاهرة، وبزيارته إلى مقر المشيخة في كرواتيا وإلى وزارة الثقافة والإعلام كذلك؛ مشيدًا بتاريخ العلاقات بين البلدين، وراجيًا تعزيز أواصر التعاون في المستقبل القريب.

وقد تخلل الزيارة اتفاق الطرفين على تفعيل تفاهمات التدريب الشرعي واللغوي، والمشاركة في المسابقات القرآنية والعلمية في كرواتيا، وتبادل الإصدارات والمؤلفات، والمشاركة في المؤتمرات المختلفة، وتلبية احتياجات المشيخة الفكرية والعلمية بكل السبل الممكنة.

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