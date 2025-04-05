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جدول شرائح التأمينات الاجتماعية في مصر وموعد صرف المرتبات والمعاشات بالزيادة الجديدة

زيادة المعاشات، فيتو
زيادة المعاشات، فيتو
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 يزداد البحث من قبل المواطنين وأصحاب المعاشات والمستفيدين منه حول، جدول شرائح التأمينات الاجتماعية في مصر وموعد صرف الزيادة الجديدة. 

ومن خلال السطور التالية نستعرض، جدول شرائح التأمينات الاجتماعية في مصر وموعد صرف الزيادة الجديدة 

 

جدول شرائح التأمينات الاجتماعية في مصر وموعد صرف الزيادة الجديدة 

وحول جدول شرائح التأمينات الاجتماعية في مصر وموعد صرف الزيادة الجديدة، تستعد الحكومة لتطبيق الزيادة الجديدة في المرتبات والمعاشات، وفق التوجيهات الرئاسية الأخيرة التي تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل العاملين وأصحاب المعاشات.

 

جدول شرائح التأمينات الاجتماعية في مصر

 يتمثل جدول شرائح التأمينات الاجتماعية في مصر في الآتي:

الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا.

الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا.

الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا.

الشريحة الرابعة: 2300 جنيه.

الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا.

الشريحة السادسة: 2990 جنيهًا.

الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا.

الشريحة الثامنة: 3680 جنيهًا.

الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا.

الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا.

الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا.

الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا.

الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات.

الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيهًا

 

وقال الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، نستهدف زيادة المعاشات بنسبة 15% بدءًا من يوليو المقبل ويقوم رئيس الهيئة القومية للتأمينات بإعلان كافة التفاصيل.

 

واضاف في تصريحات إعلامية أنه بدءًا من يوليو سيتم زيادة أجور العاملين في الدولة سواء في أجهزة الموازنة أو غير أجهزة الموازنة ليكون الحد الأدنى للأجور 7000 جنيه، أسوة بالقطاع الخاص.

 

زيادة العلاوات

وتابع: سيتم زيادة العلاوة التقليدية 10% المخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة علاوة غلاء المعيشة من 600 إلى 1000 جنيه بزيادة 400 جنيه، وعلاوة مقطوعة إضافة بقيمة 300 جنيه.

وأكد أنه سيتم صرف علاوات إضافة زيادة أعضاء هيئة التدريس والتمريض وبعض الفئات.

 

تكلفة الحزمة الاجتماعية

وأشار إلى أن تكلفة الحزمة الاجتماعية الجديدة من زيادة أجور ومرتبات ومعاشات تصل إلى 85 مليار جنيه.

تقسيم الحزمة الاجتماعية إلى شقين

أوضح وزير المالية أحمد كجوك أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تنقسم إلى شقين:

1. إجراءات سيتم تنفيذها حتى نهاية العام المالي الحالي.

2. إجراءات متعلقة بالأجور والمعاشات، والتي سيتم تطبيقها مع بداية يوليو المقبل، بالتزامن مع السنة المالية الجديدة.

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