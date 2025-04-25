أخبار الاقتصاد: هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بختام التعاملات.. مستندات فتح الحساب الدولارى وعائده في البنك الأهلي.. سعر الدولار أمام الجنيه مساء اليوم

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

هبوط أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الجمعة، وعيار 21 يسجل هذا الرقم

أسعار الذهب اليوم، شهدت أسعار الذهب انخفاضًا كبيرًا في ختام تعاملات اليوم الجمعة 25 أبريل 2025، بجميع الأعيرة فى محلات الصاغة.



وتستعرض “فيتو” خلال السطور الآتية أسعار الذهب في تعاملات اليوم بالسوق المحلية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5428.5 جنيه بعدما كان في بداية التعاملات بنحو 5514 جنيها "للبيع".



وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4750 جنيها بعدما كان في بداية التعاملات بنحو 4825 جنيها “للبيع”.

موعد صرف مرتبات مايو 2025 لجميع العاملين بالدولة وموقف زيادة الأجور رسميًا

موعد صرف مرتبات مايو 2025، يتساءل الكثيرون عن جدول صرف مرتبات شهر مايو لجميع العاملين بالدولة خاصة بعد إعلان وزارة المالية بدء تطبيق الزيادة الجديدة في المرتبات اعتبارًا من يوليو المقبل.

وعن جدول صرف مرتبات مايو 2025 أكدت وزارة المالية أنه تم تحديد 5 أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه عن مايو المقبل، و3 أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

صرف مرتبات شهر أبريلصرف مرتبات شهر أبريل

مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2025

وقال الدكتور شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف مرتبات شهر مايو بدءًا من 22 مايو، والمتأخرات أيام 12،11،8 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

استمرار العمل بميناء العين السخنة اليوم الجمعة لتقليل زمن الإفراج الجمركي

أكدت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات استمرار العمل بأيام الإجازة الرسمية بكافة مواني الجمهورية، لتسريع زمن الإفراج الجمركي، وفق توجيهات الحكومة بالعمل أيام الإجازات الرسمية.

وترصد فيتو حركة العمل والفحص بميناء العين السخنة برئاسة المهندس أيمن عبد الفتاح اليوم الجمعة.

السيسي يتابع جهود تقليل زمن الإفراج الجمركي

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، جهود تقليل زمن الإفراج الجمركي بحيث يكون المستهدف هو تخفيض عدد الأيام اللازمة للإفراج الجمركي من ثمانية إلى ستة أيام، مع استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة، وإتاحة إمكانية سداد الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

مستندات فتح الحساب الدولارى وعائده في البنك الأهلي

يبحث العديد من عملاء البنك الأهلي عن الحد الأدنى لفتح حساب الدولار واحتساب العائد.



وقال البنك الأهلي أن الحد الأدنى لفتح الحساب 100 (دولار أمريكي- يورو- جنيه استرليني) بدورية عائد سنوي ومتوفر في جميع الفروع.

وقال البنك أن من يحق لهم فتح الحساب المصري والأجنبي والقاصر (باسمه تحت الولاية أو الوصاية أو الهبة ).

وتشمل قائمة الأوراق المطلوبة لفتح حساب الدولار في البنك الاهلي مايلي:

نسخة من بطاقة الهوية / جواز السفر



شهادة الميلاد للقصر

مميزات اخري

يتمتع العميل بعائد علي مدخراته بالعملة الاجنبية.

الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

حساب مشترك

37 ألف دولار للطن، سعر القصدير بالبورصات العالمية

يعد خام القصدير من اهم الخامات المعدنية التى تستخدم فى الصناعة، ويدخل القصدير في العديد من الصناعات ومجالات الحياة اليومية، ومن هذه الاستخدامات ما أصبح شائعًا في ظل التطور التكنولوجي، مثل صناعة الدوائر الكهربائية، أن القصدير هو أحد أندر المعادن في العالم، حيث يتواجد في الصخور النارية في قشرة الأرض.

وتحتوي هذه الأنواع من الأحجار على حوالي 0.001 % من القصدير، ويعد القصدير أقل اهمية من عناصر مثل النحاس أو الزنك، ولكنه متوفر بكثرة مثل الكوبالت والنيكل، من حيث التوزيع، يوجد القصدير في أكثر من 30 دولة في العالم.



سجل سعر القصدير اليوم نحو 37,479 ألف دولار للطن، وفقا لآخر تحديث للأسعار في البورصات العالمية.



ويعتبر القصدير في العديد من تطبيقات التكنولوجيا الحديثة، ومن أبرز التطبيقات التي يدخل القصدير فيها: صناعة ألواح الدوائر الكهربائية، والدارات الكهربائية المصغرة بطاريات.

ويستخدم الإنديوم أكسيد القصدير في تظليل الزجاج، وذلك لشفافيته الضوئية وقدرته على التوصيل الكهربائي. شاشات العرض المسطحة. النوافذ الذكية. الألواح الشمسية.

استمرار العمل بميناء الإسكندرية في الإجازات لتقليل زمن الإفراج الجمركي (صور)

أكدت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات استمرار العمل بأيام الاجازة الرسمية بكافة مواني الجمهورية، لتسريع زمن الإفراج الجمركي، وفق توجيهات الحكومة بالعمل أيام الإجازات الرسمية.



وترصد فيتو حركة العمل والفحص بميناء الإسكندرية (ساحة تحيا مصر) برئاسة المهندس هشام مشهور اليوم الجمعة.



السيسي يتابع جهود تقليل زمن الإفراج الجمركي

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، جهود تقليل زمن الإفراج الجمركي بحيث يكون المستهدف هو تخفيض عدد الأيام اللازمة للإفراج الجمركي من ثمانية إلى ستة أيام، مع استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة، وإتاحة إمكانية سداد الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

سعر الدولار أمام الجنيه مساء اليوم الجمعة 25 أبريل 2025

سعر الدولار، شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه، حالة من الاستقرار مساء اليوم الجمعة 25 أبريل 2025، وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل البنك المركزي والبنوك المصرية.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

ويقدم موقع "فيتو" خدمة متابعة لحظية لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وذلك في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي على مدار الساعة، ما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر صرف الدولار.



وترصد "فيتو" سعر صرف الدولار لحظيًّا وفق آخر تحديث في أهم البنوك المصرية خلال السطور التالية:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

- 50.87 جنيه للشراء.

- 51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- 50.91 جنيه للشراء.

- 51.01 جنيه للبيع.

6 أسهم تتصدر الأكثر قيمة تداول في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بنهاية الأسبوع

تصدرت 6 أسهم قائمة الأسهم من حيث قيم التداول - بدون الصفقات سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة المتداولة بنهاية الأسبوع..وجاءت كالتالي:



بريميوم هيلث كير جروب بقيمة تداول بلغت 39.7 مليون جنيه.

المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية بقيمة تداول بلغت 8.5 ملايين جنيه.

آراب للتنمية والاستثمار العقاري بقيمة تداول بلغت 7.14 ملايين جنيه.

هيبكو للاستثمارات للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية بقيمة تداول بلغت 6.4 ملايين جنيه.

فتنس برايم للاندية الصحية بقيمة تداول بلغت 4.5 ملايين جنيه.

الدولية للصناعات الطبية ايكمي بقيمة تداول بلغت 2.9 مليون جنيه.



تعاملات جلسة الأربعاء

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات الأربعاء، وربح رأس المال السوقي 44 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.243 تريليون جنيه.

4 شروط للاشتراك في المحفظة الإلكترونية بالبنوك

حددت البنوك عدة شروط لابد من توافرها لكي يتم اشتراك العملاء في المحافظ الإلكترونية.

وتشمل قائمة تلك الشروط التي تحددها البنوك مايلي:

شروط الاشتراك في خدمة المحفظة الإلكترونية

1- يجب أن يكون لدى العميل رقم موبايل مصري مسجل باسمه وليس مشتركا بنفس رقم الهاتف المحمول في أي محفظة إلكترونية أخرى (بنك آخر أو شركة اتصالات).

2- بطاقة رقم قومي سارية.

3- يمكن للعميل امتلاك ٣ محافظ إلكترونية كحد أقصى على نفس رقم البطاقة القومي بأرقام هاتف محمول مختلفة.



4- يجب أن يكون العميل صاحب المحفظة مصري الجنسية.

وتقدم العديد من البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري خدمات المحافظ المالية.

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