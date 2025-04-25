الجمعة 25 أبريل 2025
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اقتصاد

استمرار العمل بميناء الإسكندرية في الإجازات لتقليل زمن الإفراج الجمركي (صور)

جانب من العمل في
جانب من العمل في ميناء الإسكندرية،فيتو

أكدت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات استمرار العمل بأيام الاجازة الرسمية بكافة مواني الجمهورية، لتسريع زمن الإفراج الجمركي، وفق توجيهات الحكومة بالعمل أيام الإجازات الرسمية.

وترصد فيتو حركة العمل والفحص بميناء الإسكندرية (ساحة تحيا مصر) برئاسة المهندس هشام مشهور اليوم الجمعة.

 

السيسي يتابع جهود تقليل زمن الإفراج الجمركي

 تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، جهود تقليل زمن الإفراج الجمركي بحيث يكون المستهدف هو تخفيض عدد الأيام اللازمة للإفراج الجمركي من ثمانية إلى ستة أيام، مع استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة، وإتاحة إمكانية سداد الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع استعرض جهود الحكومة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تم في هذا الإطار عرض موقف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون، والخطة المقترحة لتخفيف هذه الأعباء مثل توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية.

 

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